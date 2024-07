Una jornada a Montserrat alerta els municipis de la importància d'autoprotegir-se davant dels incendis

Els Agents Rurals alerten que davant del risc de viure grans incendis cada vegada serà més important que els municipis situats en entorns boscosos adoptin mesures d'autoprotecció per minimitzar els seus efectes. En una jornada celebrada a Montserrat, organitzada pel Departament d'Interior i el Patronat de la Muntanya, han esmentat la importància de tenir franges perimetrals per protegir els nuclis habitats i, fins i tot, han plantejat la possibilitat d'anar més enllà i que els ajuntaments es dotin d'ordenances paisatgístiques que estableixin, per exemple, el tipus de materials de les cases de nova construcció per fer-les més resistents al foc.

Sota el títol Si arriba el foc, estàs preparat?, la jornada ha aplegat alcaldes i regidors de diferents punts de Catalunya, amb una especial presència bagenca, que han tingut l'oportunitat d'intercanviar dubtes i escoltar les diferents intervencions dels tècnics sobre quines són les eines de què disposen els municipis davant del risc d'incendi. L'objectiu de la sessió era prendre consciència sobre aquest risc i conèixer les mesures d'autoprotecció que es poden dur a terme en diferents àmbits com ara el manteniment de les franges perimetrals, l'ús d'ordenances per incidir en les parcel·les privades o la possibilitat de regular la massificació en els espais naturals.

Un dels especialistes que ha intervingut, Jaume Minguell, cap de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació, ha remarcat que tan important és tenir fetes les franges de protecció com garantir la conservació de les parcel·les interiors, que en la majoria dels casos són privades. En aquest sentit, ha destacat que hi ha certs paràmetres que han de complir, com ara el fet de deixar una distància de sis metres entre l'arbrat o tenir controlat el creixement vegetatiu. De fet, la preocupació per la gestió forestal en terrenys privats és un dels temes que han posat sobre la taula els alcaldes i se'ls ha recordat que tenen capacitat de sancionar els casos en què no es compleixi la normativa.

D'altra banda, el tècnic ha explicat que, en l'àmbit de les parcel·les edificades també és important protegir les cases davant del foc i que els ajuntaments també poden dotar-se d'eines com ordenances paisatgístiques que estableixin, per exemple, amb quin tipus de material s'han de construir les obres de nova creació per fer-les més resistents en cas d'incendi. "De la mateixa forma que alguns municipis determinen el tipus de material que han de tenir els teulats per una qüestió estètica, es tractaria de fixar un tipus de materials més resistents per construir els tancaments - evitant els plàstics- o restringir la jardineria que és altament inflamable i que pot incrementar el risc de cremar la casa en cas d'incendi", remarca.

Durant la jornada, també s'han tractat altres aspectes com el tema de la massificació dels espais naturals i les activitats que comporten risc d'incendi. Sobre aquesta qüestió, el cap regional a Barcelona dels Agents Rurals, Jaume Torralba, ha parlat sobre els nous hàbits de la població que comporten una sobrefreqüentació del medi natural i la necessitat de treballar en la conscienciació de la ciutadania. També ha donat algunes eines que poden servir als ajuntaments per regular la massificació com ara habilitar zones d'aparcament o plantejar la possibilitat d'establir restriccions d'accés mitjançant aplicacions que obliguin els visitants a fer una reserva prèvia per accedir a un determinat espai natural.

En la jornada, també hi ha participat l'Associació Catalana de Municipis, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, el Servei Català del Trànsit, la Federació de Municipis de Catalunya i Micropobles.

