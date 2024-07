Les festes del carrer Viserta de Monistrol celebren 110 anys dels Gegants Vells

En el marc de les tradicionals Festes dels carrers Viserta, Manresa, Germans de la Salle i plaça del Bo-Bo, Monistrol de Montserrat celebrarà aquest cap de setmana els 110 anys dels Gegants Vells del municipi, que l’any passat van estrenar nova fesomia. En aquesta ocasió, durant els actes de la festa s’estrenarà la nova imatge de la Geganta Jove, recentment restaurada. Enguany, es consoliden els tres dies de festa incorporats l’any passat i els actes comencen ja aquest divendres i s’allarguen fins diumenge.

La restauració de la Geganta Jove és una de les principals novetats de les festes de Viserta. La remodelació ha anat a càrrec del restaurador navarrès Aitor Calleja, que l’any passat ja es va encarregar de recuperar els trets facials que tenien originalment els Gegants Vells, que enguany celebren 110 anys. La restauració de la Geganta Jove, que ha recuperat trets de la fesomia i els cabells, es lluirà durant la passada de diumenge

Les Festes del barri de Viserta s’allargaran fins diumenge amb activitats per a tots els públics i amb un gran protagonisme de la rica imatgeria festiva del municipi. Els actes començaran aquest divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, amb la passada d’inici de festes amb el Gegant Quim i els Cabeçuts, un espectacle familiar i música dels anys 80 i 90. Dissabte, destaquen els jocs infantils, ballada de sardanes i sardinada popular i diumenge, dia central de la festa, hi haurà passada de la imatgeria, que comptarà enguany amb els gegants de Ripoll com a convidats d’honor.