‘La mòbil va a l’escola’ creix el 2% en alumnat aquest curs

El programa d’educació ambiental «La mòbil va a l’escola», que promou el Consorci del Bages per a la gestió de residus ha tingut aquest curs escolar més participació que mai i ha rebut «una valoració excel·lent», segons fonts de l’ens. És una eina que ofereix als centres educatius la possibilitat que la deixalleria mòbil visiti el centre perquè els infants hi puguin portar residus o fer activitats. Aquest curs 2023-2024 hi han participat 40 centres del Bages i el Moianès, amb un total de 215 actuacions i 4.443 alumnes, un 2% més que el curs anterior i un 8% més que el 2021-2022. Educació infantil és el nivell que fa més ús d’aquest recurs pedagògic, amb un total de 1.450 alumnes aquest curs. L’objectiu del programa és donar a conèixer la deixalleria fixa i la mòbil, la diversitat de residus que s’hi poden portar i la importància de la seva recollida.

L’èxit de «La mòbil va a l’escola» rau en el fet d’apropar les activitats al centre, oferir dinàmiques i jocs molt diversos i adequats a les diferents edats de l’alumnat. Les enquestes de valoració han donat més bons resultats aquest any: el 95% dels docents valoren molt positivament aquest programa com a recurs pedagògic i la tasca de la persona responsable de l’activitat; un 96% estan satisfets amb la visita de la mòbil a la seva escola; i el 100% valoren positivament els canals de comunicació que s’utilitzen per informar de les activitats i per fer les inscripcions.

Una de les activitats d'aquest curs de 'La mòbil va a l'escola' / CONSORCI DE RESIDUS

Precisament aquest curs, entre altres millores, es va crear un portal de reserves en línia on els centres poden veure els detalls de totes les activitats que s’ofereixen, els calendaris de disponibilitat i poden triar dies i horaris de visita de la mòbil a la seva escola. A més, s’ha incorporat una nova activitat, s’ha renovat material didàctic i se n’ha creat de nou. Fonts del programa destaquen que «any rere any, les activitats es van renovant i millorant, i s’actualitzen per fer-les menys dirigides i donar més protagonisme a l’alumnat, tenint en compte l’atenció a la diversitat, i utilitzant recursos pedagògics més manipulatius i participatius».

Segons les, mateixes fonts, el col·lectiu docent, a més, destaca la tasca i els valors humans dels professionals de les deixalleries que visiten els centres educatius i en destaquen la professionalitat, els coneixements i bon tracte de la persona formadora, les explicacions que donen, l’empatia i proximitat amb l’alumnat, i la flexibilitat per adequar-se als diferents grups i a les necessitats de l’alumnat.

«La mòbil va a l’escola» és un dels eixos dels programes d’educació ambiental del Consorci del Bages, que es complementa amb les visites, tallers i activitats de l’Aula ambiental que es du a terme conjuntament amb el Camp d’Aprenentatge del Bages.