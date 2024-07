La carretera d’Artés a Calders es tallarà per obres demà i fins al 30 de setembre

Des d’aquest dilluns, 15 de juliol, i fins al 30 de setembre, ja no es podrà circular per la carretera B-431, que uneix Artés i Calders, en cap dels dos sentits de la marxa. El motiu són les obres d’ampliació i millora que s’estan realitzant des de fa unes setmanes en un tram d’aquest vial, i que a partir d’ara i durant dos mesos i mig impediran el pas de vehicles per poder-les anar avançant. Es preveu que els treballs no es completin del tot fins al novembre, que és la data que ha fixat la Generalitat per estrenar la carretera arreglada, però es reobrirà al trànsit unes setmanes abans.

En concret, el tall de la carretera es concentrarà en el tram on es fan les obres, o sigui, des de l’altura del carrer de Ponent de la urbanització Vista Pirineu, i el carrer del Doctor Claudio Salas, a la sortida del nucli d’Artés. Tanmateix, es perdrà la connexió directa entre Artés i Calders per aquesta carretera, de manera que se senyalitzarà un recorregut alternatiu a través de la B-4512 i la B-451, des d’Artés fins a Torroella de Baix, i la N-141c des d’aquest nucli fins a Calders, i a la inversa.

Les obres a la B-431, que la consellera de Territori en funcions, Ester Capella, va visitar fa unes setmanes, van començar a la primavera amb l’objectiu de millorar la seguretat i la comoditat a l’hora de circular per aquesta carretera, que en alguns trams és plena de revolts que hi compliquen molt el trànsit, sobretot a l’hivern. De fet, els treballs es concentren en la zona més sinuosa, que s’estén al llarg d’1,2 quilòmetres entre la sortida del nucli d’Artés i l’inici de la urbanització Vista Pirineu, a poca distància del nucli de Calders i just abans del límit comarcal entre el Bages i el Moianès. Per aquest tram hi circulen diàriament uns 2.600 vehicles.

Els treballs permetran eixamplar la carretera, que actualment té una amplada d’entre 5,5 i 6 metres i no disposa de vorals. Un cop fetes les obres, el nou vial tindrà 9 metres d’amplada, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres cada un, i dos vorals d’1 metre a banda i banda. A més, i mitjançant algunes petites variacions en el traçat, se suavitzaran dos revolts que ara són molt tancats. Tot plegat farà reduir en un terç el recorregut d’aquest tram, de manera que s’escurçarà el temps de trajecte entre Artés i Calders. Igualment, es milloraran les connexions d’aquesta carretera amb els camins agrícoles que hi enllacen.

La carretera B-431, respon bàsicament a les necessitats de la mobilitat local entre aquests dos nuclis, incloent-hi el transport escolar, si bé també té un considerable abast en l'àmbit comarcal perquè és un dels punts de connexió entre el Bages i el Moianès i cap a l’eix Transversal.