La Diputació proposa actuacions per millorar la seguretat a la intersecció entre travesseres a Castellbell

La Diputació de Barcelona ha entregat a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar un projecte per a la millora de les condicions de seguretat viària de les dues interseccions existents entre les carreteres C-1411a i C-1411ar, evitant especialment els moviments directes que s’han detectat entre la primera i la segona.

Per fer-ho possible es planteja la reordenació i canalització dels moviments amb la implantació d’illetes físiques i es contempla el màxim aprofitament possible del ferm existent, apostant pel seu recrescut. Així mateix, es proposa l’execució de noves cunetes per millorar el drenatge de les carreteres i la implantació de nova senyalització.

El pressupost de licitació de l’obra ascendeix a la quantitat de 169.428,05 euros (IVA inclòs) i el termini d’execució previst, de quatre mesos.