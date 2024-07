Maria Blas: "No només fa calor a la platja, també podem patir una insolació al camp"

Què és exactament un cop de calor?

Un cop de calor o insolació és una situació en què el cos no és capaç de regular o equilibrar la temperatura corporal a causa de l'exposició perllongada d'altes temperatures, com és el cas de l'estiu, sobretot en aquestes hores en què el sol cau amb més intensitat de 12 h a 4 h de la tarda, i si no busquem espais d'ombra o amb una refrigeració adequada. També pot passar que estiguem fent una activitat física a l'exterior, això fa que augmenti la calor de forma més ràpida en l'organisme. Aquestes situacions, juntament amb una hidratació inadequada, redueixen la capacitat que té el cos per eliminar la calor a través de la suor i la respiració i, per tant, de refrigerar-se amb els mecanismes compensatoris.

Com afecta i quina simptomatologia mostra?

Els primers símptomes es veuen quan trobem una persona molt vermella i calenta, però sense suor perquè està deshidratada. També pot presentar nàusees, mal de cap o mareig. A mesura que avança la simptomatologia i la gravetat del quadre, podríem veure una persona desorientada, confosa, que pot arribar a desmaiar-se, i en els casos més greus, perdre la respiració i patir una parada cardíaca, requerint així una actuació immediata.

Què hem de fer si patim una insolació o hem de socórrer a algú?

Primer hem d'aïllar la persona de la zona, ficar-la a l'ombra i trucar ràpidament al 061 o al 112. Mentre esperem, hem d'hidratar la persona, però només per fora. Treure-li roba, mullar-la amb tovalloletes o aplicar-hi aigua a la zona de clatell, nuca i mans, també podem ventar-la. És molt important que no li donem aigua, si la persona està confosa, hi ha risc de broncoaspiració o d'ofec perquè no sàpiga empassar, i si té nàusees, afavoriríem el vòmit i, per tant, a la deshidratació. En el cas que trobem una persona conscient, si ens demana una mica d'aigua, que sigui poca quantitat, de forma controlada i mai fresca, sinó que sigui a temperatura ambient per evitar el xoc tèrmic.

Com podem evitar un cop de calor?

El més important és la hidratació, beure aigua sovint encara que no tinguem set. Tot el que són begudes ensucrades no són saludables per la quantitat de glucosa que porten. També hem d'evitar begudes alcohòliques perquè deshidraten i fan una sensació de benestar. La cafeïna i la teïna tampoc són bones perquè intervenen en el son i afecten els mecanismes que tenim per regular la temperatura corporal i recuperar-nos. A part d'hidratar-nos a través d'un líquid, també ho podem fer ingerint verdures i fruites.

Un altre consell és evitar les hores de més exposició del sol. A l'estiu tenim ganes de fer moltes activitats, però hem de ser conscients, organitzar-nos i informar-nos. Si estem a la platja o a la piscina podem combinar estones de bany on hidratem el cos per fora amb estones d'ombra. A més, és vital que vigilem a l'hora d'entrar a l'aigua. Si acabem de menjar, o fa molta estona que prenem el sol i entrem al mar o a la piscina de cop, es pot produir un xoc tèrmic pel canvi de temperatura corporal. Hem de fer una entrada controlada, mullant la nuca i els canells abans. També, si estem a l'exterior, és recomanable utilitzar barrets d'ala ampla, protecció solar, dur roba de cotó de tons clars perquè pugui transpirar i evitar fibres sintètiques i arrapades perquè això faria que suéssim més i, per tant, ens deshidratéssim més de pressa.

Però també ens pot donar a casa per estar exposat a una temperatura inadequada...

Sí, a primera hora hem de ventilar perquè circuli l'aire, però després de les 9 h començar a abaixar persianes i tancar finestres. Si teniu tendals o qualsevol capa de protecció, hem de posar-les per aïllar l'interior de la temperatura externa. Si teniu aire condicionat és important tenir-lo a una temperatura confortable i constant. En cas de no tenir-ne, el ventilador ajuda a remoure l'aire de l'interior i a tenir un ambient més fresc. La dutxa també és un recurs molt vàlid, ja que ens permet refredar el cos.

Quins són els perfils de més risc?

Hi ha dos condicionants en els cops de calor. Un d'ells és l'edat, els menors de 4 anys i les persones més grans de 75 anys tenen més risc de patir una insolació perquè el seu organisme no regula tan eficientment la temperatura corporal. A més, els infants no tenen la capacitat d'expressar la set i hem d'estar molt a sobre. Per la seva banda, les persones grans no perceben la set, això és un risc sobretot en persones que viuen soles i pateixen deteriorament cognitiu. És important que el seu entorn estigui en contacte amb elles constantment i s'assegurin que s'estan hidratant i que tenen accés a diversos punts amb aigua.

L'altra condicionant són les malalties cròniques, sobretot aquelles que afecten els mecanismes de regulació de la temperatura corporal: la respiració, la sudoració i la circulació. La hipertensió i les malalties cardiovasculars poden dificultar la dilatació dels vasos sanguinis i, per tant, pot dificultar l'eliminació de calor a través dels teixits perifèrics de la pell. Els diabètics orinen més perquè és per on eliminen la glucosa i llavors tenen més risc de deshidratar-se. Les persones amb malalties respiratòries com l'asma i la malaltia obstructiva crònica també es poden veure afectades, ja que el fet de respirar un aire calent i sec pot empitjorar la seva capacitat pulmonar i el treball respiratori. També hi ha medicaments que poden influir en la regulació de la temperatura.

Quines precaucions s’han de prendre amb els infants?

El més important és que els hi expliquem, els nens tenen molta capacitat d'aprenentatge. Dir-los de forma clara els símptomes del cop de calor, els consells de prevenció i, sobretot, que avisin si no es troben bé. Donar-los autonomia perquè siguin conscients dels mecanismes que tenen per evitar una insolació. Els jocs són una bona forma d'ensenyar: quines són les coses que t'has d'emportar a la platja? Que sàpiguen que han d'agafar la gorra, les ulleres del sol, la crema solar... També és vital que nosaltres mateixos siguem referents, ja que sovint aprenen per imitació.

En el cas dels nadons de menys de 6 mesos, no han d'estar exposats al sol. És vital no tapar els cotxets perquè no hi ha ventilació, l'aire no es mou i, per tant, augmenta la temperatura del seu interior i hi ha el risc de provocar la mort sobtada del lactant. Si s'ha de sortir a l'exterior, s'ha d'anar ventilant el cotxet, posar una mosquitera o una capa on l'aire circuli i passejar per l'ombra. Més enllà d'aquestes recomanacions específiques, també s'apliquen les generals com utilitzar barrets, ulleres de sol i portar poca roba i de cotó i, sobretot, hidratar-los molt.

Quina és la situació a Artés?

No només fa calor a la platja, també podem patir una insolació al camp. Artés és una zona rural on també hi ha altes temperatures i on hi ha cases de colònies amb molta activitat durant l'estiu. Ens hem trobat casos de perfils molt diversos.