Sant Fruitós estrenarà la renovada pista del Bosquet amb una mostra i una classe dirigida de patinatge

Sant Fruitós de Bages posarà oficialment en servei la reformada pista polivalent del Bosquet amb un acte esportiu i lúdic el dimarts 23 de juliol, a partir de 2/4 de 8 del vespre. Després d'unes setmanes de treball que han servit per renovar aquest espai, ara s'inaugurarà amb un acte obert a tota la ciutadania.

Després de la tallada de la cinta, es procedirà als parlaments institucionals, i tot seguit, el Club Cefar oferirà una mostra de patinatge i una classe oberta dirigida a tothom que hi vulgui participar. L'acte finalitzarà amb un piscolabis.

Els treballs de renovació d'aquest espai han consistit en la retirada de l'antic paviment, que estava molt desgastat per l'ús i el pas del temps, i en la seva substitució per un de nou. També s’ha mantingut la solera de formigó amb paviment ceràmic refractari per poder cuinar les paelles durant la Festa de l'Arròs. Els treballs han inclòs la reparació de la barana perimetral.

Aquesta reforma ha de permetre que s'hi puguin practicar més disciplines esportives, entre elles el patinatge.

Aquest projecte és fruit de la iniciativa "Recuperem la pista del Bosquet", presentada per l'entitat Cefar, en l'edició 2023 del pressupost participatiu, i que va ser la proposta més votada.