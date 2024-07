Yolanda Sola agafa la direcció de l’Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet

L’Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, dedicada a la Formació Professional, tindrà Yolanda Sola com a nova directora a partir de l’1 de setembre. L’actual director i titular del centre, Dani Mauriz, que actualment és també alcalde del municipi, es mantindrà en l’equip d’estratègia i relacions institucionals de l’Escola, però ha decidit fer un pas al costat per deixar la gestió diària en mans de Sola en el marc d’una reestructuració organitzativa «per continuar millorant l’atenció a alumnat i famílies».

Yolanda Sola va estudiar Ciències Empresarials i, al llarg de més de vint anys, va treballar a l’empresa privada en l’àmbit econòmic i financer. El 2016 va començar a compaginar la seva feina amb unes hores com a docent a l’Escola Montserrat i, des de fa cinc anys, s’hi va incorporar de ple com a responsable de la gestió econòmica i docent de comptabilitat, emprenedoria i gestió econòmica en diferents cicles formatius.

Assegura que entomar la direcció de l’Escola és «un nou repte que emprenc amb molta il·lusió. És una gran responsabilitat i alhora una magnífica oportunitat per aportar tot el que he après al llarg de la meva carrera», i hi afegeix que «estic decidida a donar el millor de mi mateixa per assegurar que l'Escola Montserrat continuï sent una referència educativa en el nostre territori».

Dani Mauriz explica que la seva decisió es deu a la voluntat d’implantar alguns canvis per continuar millorant la gestió de l’escola i remarca que «des de la meva funció de titular, seguiré treballant cada dia en temes estratègics, com selecció de personal, comunicació i màrqueting, relacions institucionals i d’empreses, relacions amb altres centres educatius i/o universitaris. I també continuaré fent algunes hores de classe, potser alguna més de les que feia ara». De Yol Sola assegura que «té tots els coneixements, actituds i aptituds, l’experiència suficient, i una gran capacitat de gestió. A part de ser una gran persona i tenir una gran implicació i ganes d’aprendre encomiables».

La nova directora, que serà oficial a partir de l’1 de setembre, explica que des que va començar a treballar a l’Escola Montserrat «ha estat una etapa molt enriquidora. M’agrada estar envoltada de joves, m’agrada ajudar-los, tant en l’àmbit educatiu com en el seu creixement com a persones, m’agrada veure com aprenen. Era una vocació que tenia amagada».