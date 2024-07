El bagenc Pau Palomar, millor nota de la selectivitat, farà Física i Mates a la UAB

Pau Palomar, l'estudiant de Castellnou de Bages amb la millor nota de les PAU d'aquest any, ha triat la carrera de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona. Després que sortissin les notes de tall aquesta setmana, l'alumne de l'INS Auro de Santpedor ja he rebut l'assignació a la universitat que ha triat "per la proximitat de casa".

El bagenc ha confessat en una entrevista amb la UAB que li agradaria fer recerca per trobar una teoria de la gravetat quàntica. Com ja explicava a aquest diari quan es van conèixer les notes, ha escollit aquesta carrera perquè creu que la física intenta donar respostes a temes dels quals no en tenen, i per això li agradaria fer recerca per poder resoldre aquestes preguntes.

El de Castellnou ha explicat que aquest mes de juliol està fent unes "colònies" per a estudiant internacionals de ciències, BIYSC (Barcelona International Youth Science Challenge), organitzades per la Fundació Catalunya la Pedrera. Porta deu dies allotjat a Barcelona fent projectes de ciències amb diferents companys de Nova Zelanda, dels Estats Units, del Kazakhstan. Afirma que estan intentant demostrar que Einstein estava equivocat en una de les seves teories.

També ha tingut temps per pensar sobre el futur d'un dels seus altres 'hobbies', jugar a futbol a l'equip juvenil de Castellnou. Explica que no sap si podrà continuar en l'equip, ja que no sap la dedicació que li requerirà el doble grau. Ha afirmat també que ha hagut de deixar les seves classes de bateria que havia començat aquest any, però que seguirà tocant la guitarra a casa. Una afició que comparteix amb la professió del seu pare.

Fins ara li toca gaudir de l'estiu, ja que no és fins al setembre que el bagenc haurà de començar les classes a Bellaterra.