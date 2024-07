Una cercavila tradicional dona l'inici oficial a la festa major de Súria

Súria ha viscut aquest divendres al vespre l’acte oficial d’inici de la festa major, amb les actuacions de diferents entitats i una cercavila pel centre urbà. Aquesta nova edició de la festa major surienca es va iniciar el passat 5 de juliol i es perllongarà fins al pròxim dimarts 16.

L’acte oficial d’inici de la festa major es va fer al davant de la Casa de la Vila, amb la participació de Trabucaires del Tro Gros, Geganters del Gorg de l’Olla, Foment Cultural, Geganters i Grallers del Poble Vell i Agrupació Sardanista. Posteriorment, les mateixes entitats van prendre part en la cercavila fins a la plaça de Sant Joan.

En el transcurs de l’acte oficial d’inici, la regidora d’Esports i Festes, Alba Martínez, va agrair el treball de totes les entitats i persones que fan possible la celebració de la festa. També va destacar les principals novetats del programa d’enguany, com la Trapellada, els Kampionats Esportius Infantils (KEI) i la sessió musical a la Bateria durant la posta de sol. A l'acte d’inici de la festa major, també hi van assistir l’alcalde Albert Coberó i altres membres de la Corporació Municipal.

Altres activitats destacades dels darrers dies han estat la cantada d’havaneres amb el conegut grup Els Pescadors de L’Escala al Parc Municipal Macary i Viader, i la cloenda dels Kampionats Esportius Nocturns (KEN) amb la tradicional jornada final dels inflables i el lliurament de premis als equips guanyadors.

Els KEI, una de les novetats d’aquesta Festa Major, han estat una iniciativa del Consell Municipal dels Infants. En aquesta primera edició, han ofert diferents competicions i activitats al parc municipal Macary i Viader, i al camp municipal d’esports, formant part de les activitats dels diferents casals d’estiu que es fan a la vila.

Les activitats adreçades a infants i joves també han inclòs la gimcana nocturna dels Trucs de l’Agrupament Escolta i Guia Joan Ros, una sessió de jocs musicals i tallers amb DJ Davida i Montse Delgado, una competició de làser combat al Poble Vell i una sessió de jocs tradicionals i lliscadors d’aigua al parc Macary i Viader.

El cicle de concerts Animats amb grups locals va acabar el 10 de juliol amb l’actuació de Lucky Luck a la plaça de la Serradora. L’envelat de la plaça de Sant Joan també ha acollit els primers concerts, a càrrec de 80 Principales, La Tropical i DJ Oscar Nadal.

La Unió Ciclista Mig-Món ha celebrat una nova edició del Memorial Joan Gras entre Súria i Balsareny. D’altra banda, la Societat Atlètica de Súria (SAS) va oferir una sessió de piscina nocturna a la Piscina Municipal, i el Rodamón Slot celebra el Ral·li Festa Major al seu local.