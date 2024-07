L'estrena de la Trapellada omple el Poble Vell de Súria

Era la gran novetat de la festa major d’enguany i la resposta ha estat immillorable, La primera edició de la Trapellada va omplir el Poble Vell de Súria aquest dissabte 13 de juliol, en una celebració col·lectiva de la imatgeria surienca i de revitalització de la tradició.

El naixement de la Trapellada enriqueix la festa major amb una activitat que té el protagonisme de les entitats locals, organitzada pel col·lectiu Trapelles de Migmón i la col·laboració de l’Ajuntament. La Trapellada parteix de la tradició surienca de l’antiga rivalitat entre les faccions dels Blancs i els Negres, que finalment es van acabar reconciliant. En les darreres setmanes, les llars surienques han rebut fulls informatius sobre a quin d’aquests dos grups els corresponia.

En l’inici de la Trapellada, els Blancs i els Negres van sortir de la plaça de Sant Jaume i de la plaça Clavé encapçalats pels gegantons del Fantasma del Castell i de la Bruixa Esguerrada, respectivament, per trobar-se finalment al davant de l’Església del Roser, on es va produir la reconciliació per mitjà del personatge del Follet.

A la plaça Major del Poble Vell van tenir lloc els balls dels gegants, capgrossos i altres personatges de la imatgeria surienca. La Trapellada va acabar amb una cercavila conjunta dels Blancs i els Negres cap al centre urbà.

Els organitzadors destacaven durant el procés de preparació d’aquest nou esdeveniment que durant la Festa Major de l'any passat, va veure que no tenia gaire atractiu pel jovent, i van cercar una idea engrescadora. I que s’ha triat el Poble Vell com a escenari perquè, malgrat que és un espai molt atractiu, durant la major part de l’any no acull gairebé activitats, tret de la Fira Medieval. I posaven en relleu que «el conflicte dels blancs i els negres va passar fa molts anys, però realment, la unió es va produir quan es va crear el club de futbol, que per això porta franges blanques i negres».

La Trapellada ha comptat amb la participació dels Geganters i Grallers del Poble Vell, Geganters del Gorg de l’Olla, Associació de Veïns del Poble Vell, Associació de Veïns Raval Vell-barri de Sant Jaume, Tro Gros, Altatxu, Foment Cultural, músics de la vila i les xarangues Màgic i Entrampats.

A banda d’aquest acte nou de la nit de dissabte, la Jazz Band Navàs-Súria, formada per alumnat de les dues Escoles Municipals de Música, van oferir un lluït concert al davant de la Casa de la Vila, dins del cicle ‘Les nits de la vila’. El concert va comptar amb la participació de la Coral Aurora (Itàlia) i de la Coral Sòrissons. Després del concert, la xaranga Binbonband va oferir una cercavila pel centre urbà.

La Trobada Castellera de Festa Major va tenir com a convidades les colles de Santpedor i Vacarisses i, com és tradicional, va tenir lloc a la plaça de la Serradora.

Dos dies més d'actes

El programa del dissabte de Festa Major es va completar amb la Pedalada Popular de la Unió Ciclista Mig-Món, el ball amb Pere Rico, el concert de l’orquestra Centauro i la sessió de DJ Creuss a l’envelat de la plaça de Sant Joan.

La festa major surienca encara presenta propostes dos dies més. Aquest dilluns al migdia es durà a terme la missa en sufragi dels difunts, i a la tarda es farà l'animació infantil i el concert amb l'Orquestra Principal de la Bisbal, que també animarà el ball de nit. Abans, però, es gaudirà de l'espectacle «Tuelf point festival eurovisivo», que substitueix el castell de focs. Dimarts es posarà punt final a la festa amb la ballada de sardanes.