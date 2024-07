Sant Vicenç reconeix el compromís de Maria Arimany i Daniel Pous

Maria Arimany Brossa (1936-2017), a títol pòstum, i Daniel Pous Soldevila (1940) han estat distingits avui al migdia amb les Medalles de Sant Vicenç de Castellet, en un acte de la Festa Major que s’ha celebrat a l’Auditori Ma Carme Grauvilardell. El consistori atorga cada any aquest reconeixement, després d’un procés participatiu, a una persona que s’hagi significat per la seva dedicació i compromís al poble, un honor que enguany ha recaigut en el treball que Maria Arimany va dur a terme en benefici de les persones amb discapacitat intel·lectual. A més a més, també s’ha pres la decisió, des de l’equip de govern, de concedir una Medalla Extraordinària a Daniel Pous, activista social i cultural i regidor d’ERC en les dues primeres legislatures de la democràcia.

«Segur que a la mare aquest reconeixement li faria molta il·lusió», ha afirmat la seva filla, Dolors Claret Arimany, en un parlament en el qual també ha agraït a l’Associació Contra el Càncer la presentació de la candidatura. Segons ha explicat la regidora Esther Milán en la lectura del veredicte, hi havia tres candidatures per a la Medalla, dues de les quals hi van renunciar. L’alcalde Daniel Mauriz ha lliurat la distinció a Josep Claret, espòs de la recordada Maria Arimany.

Traçant un esbós de la vida de la seva progenitora, Claret ha apuntat que «va fer molta feina, sense soroll» i ha esmentat el naixement, l'any 1970, de la seva germana Montse amb síndrome de Down. «Va començar una vida nova, i no teníem ningú que ens pogués guiar, tot i això, la mare va fer tot el possible per millorar la qualitat de vida de la seva filla», va afegir, citant tot un seguit de professionals que van ajudar la família i van contribuir a crear l’Associació pel Servei d’Estimulació Precoç del Bages, germen del Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç del Bages, on «hi treballen 33 professionals i ha atès 16 mil nens i nenes».

Dolors Claret Arimany ha glosat la trajectòria de la seva mare, Maria Arimany / MIREIA ARSO

Una altra fita en la biografia d’Arimany va ser la instauració del taller Ceràmica Montserrat, una activitat que va afavorir la psicomotricitat dels usuaris. Anys després, Ampans es va fer càrrec de l’espai per ubicar-hi un centre d’atenció diürna que porta el nom d’Encaix. Amb la veu trencada, Dolors Claret va acabar rememorant episodis familiars i el públic ha saludat el record d’Arimany amb un llarg aplaudiment.

El batlle Daniel Mauriz va comentar en la cloenda de l'acte que els dos premiats reuneixen uns trets comuns: «són persones emprenedores, que van actuar amb solidaritat i van manifestar un compromís ferm amb el poble». La trajectòria de Daniel Pous Soldevila, mereixedor de la Medalla per la prerrogativa que té l’equip de govern de lliurar-ne una d’extraordinària, conté els elements esmentats. L’homenatjat va reconèixer que «no m’ho esperava» i va apuntar que «tota la vida he lluitat pel poble, he estat precursor d’entitats i també he fet política». La seva filla, Elisenda, va donar pas a un audiovisual en el qual familiars i amics van desvetllar l’aportació polièdrica del seu pare al bé comú.

Daniel Pous, flanquejat per l'alcalde Daniel Mauriz i la regidora Esther Milán / MIREIA ARSO

Daniel Pous va treballar a la Ferreteria Pous, va ser un dels fundadors de la secció local d’ERC el 1976 i va exercir com a regidor del 1979 al 1987. D’aquest període, es va recordar que va promoure el cobriment de tres torrents de Sant Vicenç i va vetllar la construcció del pavelló. El seu currículum, però, és extens. L’homenatjat va ser president de la Colla de Geganters -i responsable de la construcció del Nen i la Nena i de les reformes del Malparit i la Figaflor-, va estar en primera línia de l’associació gastronòmica Ceps i Manduca, de la plataforma Salvem Castellet, l'Esbart Dansaire Santvicentí i l’elaboració de l’imponent volum (L’Abans) que recull la història local des del 1890 al 1979 a través d’un extens conjunt fotogràfic.