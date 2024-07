L'ACA millora el punt de control del cabal del riu Cardener al seu pas per Súria

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha iniciat els treballs per adequar i millorar una estació d'aforament del riu Cardener a Súria, que suposarà una inversió superior al milió d’euros, amb finançament dels fons europeus Next Generation. Aquesta actuació tindrà una durada de 4 mesos i es desenvoluparà entre els mesos de juliol i octubre, en ser un període amb menys cabal d’aigua i que no afecta el procés de nidificació d’aus.

Els treballs consisteixen en la remodelació del punt de control que es troba en aquest tram i que està en funcionament des de 1987, millorant la geometria de la secció de control per augmentar la qualitat de la mesura d’aquest punt en tot el rang de cabals de mesura. També es modernitzaran els sensors per a la mesura de la quantitat i la qualitat de l’aigua i, s’incorporarà un connector fluvial a la secció de mesura de cabals baixos.

L’estació actual es troba sota el pont de la carretera d’accés al polígon la Pobla i els treballs es duran a terme sobre una infraestructura ja existent, evitant així l’impacte sobre el medi que podria tenir associat l’enderroc de l’estructura existent i la construcció d’una nova infraestructura en un altre punt, evitant així un nou impacte visual. A més, segons l’ACA, la ubicació actual facilita les tasques d’explotació (manteniment i inspecció) del punt de control, ja que l’accés és senzill, tant a l’estructura de l’estació com als elements sensors i de telecontrol.

Abans de la remodelació es durà a terme una desbrossada de la zona i, posteriorment, es replantarà amb vegetació i arbres autòctons. Aquesta nova infraestructura de mesura permetrà millorar el coneixement del cabal i la qualitat de l’aigua del riu Cardener en aquest tram.

190 punts de control

L'ACA disposa d'una xarxa de control automàtica, amb prop de 190 punts de control, en embassaments, aforaments en rius i canals, estacions de qualitat i piezòmetres per a controlar l'estat dels recursos hídrics.

Aquesta xarxa es divideix en 80 aforaments en rius, 12 en embassaments, 31 en canals de derivació, 12 en estacions automàtiques de control de la qualitat i 54 piezòmetres automàtics.

Per dur a terme la mesura directa i puntual de cabals en rius i canals, l’ACA disposa de tècnics aforadors i mitjans materials (equips d’aforament) per realitzar mesures d’aforament de cabals. Aquestes mesures es realitzen en tots els escenaris hidrològics (sequera, normalitat i episodis d’avinguda) amb diferents objectius com poden ser: control de cabals ambientals o, a l’altre extrem, cabals d’avinguda, verificació i calibratge de les corbes de cabals (relació alçada-cabal) de les estacions d’aforament, control de les derivacions dels aprofitaments d’aigües superficials i, realització d’estudis tècnics o científics, entre d'altres.