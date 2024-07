L’oposició de Sant Joan de Vilatorrada denuncia la falta d’agents de la Policia Local

Els tres grups de l’oposició de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada demanen a l’alcalde i l’equip de govern respostes davant de la problemàtica que hi ha amb la policia municipal. En un comunicat, denuncien que un municipi com Sant Joan de Vilatorrada amb més d'11.000 habitants "no pot estar sense policia des de les 6 del matí del matí fins a les 10 de la nit amb les conseqüències que això comporta en el dia a dia del ciutadà".

Els tres portaveus dels grups municipals, Elia Tortolero (PSC), Eduard Mata (JUNTS) i Mar Osete (ERC), expressen en el seu escrit que han volgut deixar marge d’actuació a l’equip de govern per tal que pogués donar resposta a les demandes expressades pel col·lectiu, però "després de mesos d’inacció de demanar a l’alcalde si ja s’hi havia reunit i sempre una negativa com a resposta", l’oposició en bloc demana al govern que entomin i gestionin el tema en un temps màxim de 24 hores.

En el comunicat, recorden que el cos demana un augment de sou i augment de plusos de festivitat i nocturnitat i que l’alcalde es va comprometre a fer-ho efectiu el primer trimestre del 2024. Des de l’oposició volen mostrar la seva preocupació i malestar per la greu situació actual, esperen que no s’esdevingui cap episodi urgent i greu al municipi per la maca d’agents.

