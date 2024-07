Neix a Sant Vicenç la primera comunitat energètica en forma de cooperativa del Bages

Fer que Sant Vicenç sigui més sostenible mitjançant projectes compartits que fomentin l’ús d’energies renovables i comportin un estalvi per als usuaris involucrats. És l’objectiu d’una dotzena de veïns i veïnes d’aquesta població que han constituït una cooperativa de consumidors i usuaris sense ànim de lucre per crear una comunitat energètica, la primera d’aquestes característiques que neix a la comarca, segons sostenen els seus impulsors.

Ja fa unes setmanes que Castellet Sostenible va començar a caminar, i la crida a noves incorporacions fa que actualment ja compti amb 25 membres, la majoria de Sant Vicenç però també de fora, que ja treballen per posar en marxa els primers projectes vinculats amb l’eficiència energètica a partir «d’iniciatives decidides pels mateixos socis» que en formen part, explica Verònica Huguet, una de les impulsores de la cooperativa. De tota manera, no és imprescindible participar en totes les propostes que sorgeixin, i fins i tot se’n pot prescindir «i ser simplement un soci més» amb una entrada inicial de 50 euros que es retornen en cas de sortir-ne, i sense quotes posteriors tret del grau de participació de cada soci en els projectes que es tirin endavant, explica el president de la cooperativa, Jesús Bricollé.

L’arrencada s’està fent amb el suport dels ajuts SolarCoop concedits per l’Institut Català d’Energia, que serviran «per formar-nos, i aprendre a organitzar-nos i a funcionar amb grups de treball», diu Bricollé, i també per començar a implementar algunes de les propostes que ja hi ha sobre la taula. La més immediata, possiblement serà la contractació d’un servei tècnic que faci estudis d’eficiència energètica als domicilis dels socis que es vulguin adherir a la proposta. Es tracta «que un expert vagi casa per casa per analitzar aquesta eficiència, des de veure si la caldera funciona correctament i està graduada o no a la temperatura adient, fins a comprovar que els tancaments estan bé, o que la potència instal·lada també és l’òptima», i a partir d’aquí adoptar les correccions necessàries, explica Huguet.

Castellet Sostenible ha començat a treballar a l’aixopluc d’Osona Energia, una cooperativa més àmplia i de la qual és soci, i també estreny lligams amb d’altres com Som Energia o Som Mobilitat. Justament amb aquesta última hi ha en marxa un projecte col·laboratiu per compartir un vehicle elèctric entre socis. «Ens empenyen a passar del cotxe de combustió a l’elèctric, i està clar que no tots podran fer aquesta conversió perquè, a banda del cost econòmic que comporta, el sistema no ho aguantaria», sosté Huguet. Per això, i de la mà de Som Mobilitat, Castellet Sostenible planteja l’opció de disposar d’un vehicle elèctric a disposició dels socis perquè el puguin utilitzar pagant cadascú segons el temps de servei. «Ara haurem de veure quanta gent hi hauria interessada», i en funció d’això, acabar decidint «si en lloguem un a Som Mobilitat, o si el volem de propietat de la comunitat i en comprem un o dos, i a quin preu el compartim...», apunta Bricollé. La idea «és reduir el parc automobilístic, guanyar eficiència, i reduir la despesa econòmica», afegeix Huguet.

Finalment, la cooperativa santvicentina està estudiant un tercer projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques en grans cobertes, ja siguin públiques o privades, per generar el màxim d’energia i poder-la repartir entre els socis que hi vulguin participar. Una de les propostes, «força avançada» preveu fer ús de la coberta de la pista d’hoquei. Ja hi ha un projecte redactat i un estudi sobre com es podria fer el repartiment d’aquesta energia entre els socis, explica Huguet, i ara cal completar els estudis jurídics per concretar la cessió. Tot i que es troben en un estadi menys avançat, també hi ha en procés l’ús de dues cobertes industrials (en aquest cas de propietat privada), per les quals hi ha pendent la redacció del projecte i el conveni que caldria signar amb els empresaris en qüestió, que es quedarien un percentatge de l’energia produïda com a contrapartida al lloguer que farien de la teulada als socis de la cooperativa. Es buscarà un nou ajut, en aquest cas a través de la subvenció CE-Implementa per a comunitats energètiques.

Més enllà d’intentar avançar en aquests projectes, Castellet Sostenible es vol continuar promocionant entre la població per mirar de captar més socis, i per això, entre altres coses, es faran xerrades de conscienciació ciutadana, formatives, o sobre la gestió eficient, sobre els consums elèctrics o d’aigua... «Volem que la gent estigui més formada i disposi del màxim d’informació», conclou Bricollé.