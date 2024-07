Intervenen una serp de grans dimensions en un domicili a Monistrol de Montserrat

L'Equip del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil ha intervingut en un habitatge de Monistrol de Montserrat una pitó de Birmània, una de les serps més grans del món que pot arribar a fer més de 5 metres i superar els 100 quilos. A la propietat també es va intervenir una altra serp i una tortuga en perill d'extinció, com a resultat de la investigació d'una persona per la suposada comissió d'un delicte contra la flora i la fauna per tràfic il·legal d'espècies protegides o en perill d'extinció per la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES).

La Guàrdia Civil va obtenir informació sobre l'existència en un domicili d'animals exòtics i, per això, el SEPRONA, acompanyat d'un agent municipal, van inspeccionar el passat 7 de juny els animals amb el consentiment voluntari i per escrit del propietari, trobant una tortuga dins d'un aquari i dues serps en peixeres, amb el menjar necessari i els tres exemplars en bon estat.

La Tortuga Mediterrània "Testudo Hermanni" trobada està inclosa en el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i al Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades en perill d'extinció. En el cas de les serps, es tractava d'una “Python Molurus Bivittatus”, més coneguda com a pitó de Birmània, i una boa Constrictor, una de les més populars del món, originària d'Amèrica.

Els animals es van traslladar al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya amb seu a Masquefa (Barcelona).