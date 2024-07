L’ANC omple la Verbena de Sant Joan amb Lluís Llach i Jordi Pesarrodona

Lluís Llach, president de l’ANC, va rebre el suport de prop de dos-cents simpatitzants i socis en la xerrada que va oferir ahir al vespre a l’Ateneu de la Verbena de Sant Joan de Vilatorrada, acompanyat del coordinador de la Comissió d’Accions Territorials, el santjoanenc Jordi Pesarrodona. Abans de començar l’acte, el bagenc reconeixia a Regió7 que «la Catalunya Central té una gran diversitat, amb zones amb molta gent partidària del 155, i zones com el Berguedà, que la independència ja la tenim feta». Va recalcar el paper de Sant Joan de Vilatorrada en els fets del primer d’octubre, on «van picar demòcrates, tant als que votaven que sí com als que no». Pel que fa a la presidència de l’entitat, es mostrava content d’estrenar-se a la Catalunya Central i esmentava que «als llocs on hem anat, hem tingut molta gent. I aquí està més convençuda la gent que vindrà que nosaltres mateixos». Va expressar el seu entusiasme i va recalcar que «tradicionalment, el centre de Catalunya ha sigut molt important, de Manresa em venen mil referències de cultura, de país...».

El cinquè acte de Reactivem-nos, que passarà aquest estiu per Moià i al setembre per Berga, va ser plàcid i va concórrer entre aplaudiments del nombrós públic assistent. Llach va dir que «no ens digueu que quan vagi de debò us vinguem a buscar, perquè, de debò, ja fa mesos que hi va». Va expressar la seva preocupació i va assegurar que «amb ser-hi no n’hi ha prou, cal ser-hi i persistir amb la lluita». «L’ANC només té un objectiu, que és la independència. Per tant, el que us demanem és que us alceu per la independència», va assegurar. «La lluita serà dura, i hem d’intentar seguir el camí, però ja no amb el lliri a la mà».

Pesarrodona, molt reivindicatiu, va recordar els fets de l’U d’octubre: «des d’aquell dia, jo ja vaig dir que vivia a la república catalana, perquè vaig trencar amb aquest Estat que pica a la gent que decideix votar». El santjoanenc va ser molt crític amb els polítics independentistes: «tenim raó en estar enfadats amb els nostres polítics, perquè no van fer la feina que se’ls havia encomanat. No hi havia res fet». «Tenim l’experiència adquirida. I sabem que ara ho hem de fer nosaltres. Ho ha de fer el poble», va assegurar. «La sobirania, no només de l’Assemblea, sinó de tot Catalunya, és del poble. Vosaltres maneu i els polítics i les entitats us obeïm. Si us plau, marqueu-nos el camí», va afirmar.

Pesarrodona també va deixar clar que «no podem fer president a una persona que va votar a favor del 155. Si fem un govern d’Illa, és que encara tenim als gens la colonització de les elits castellanes. Trenquem d’una vegada amb aquesta barrera». «Hem de revoltar-nos, sortir al carrer i impedir que els nostres partits facin un pacte per fer Illa president. Que escoltin les bases, perquè la gent d’Esquerra Republicana són independentistes, i sense ells no hi haurà independència, ni sense Òmnium, ni Junts, ni cap dels esperits sobiranistes», va afirmar. «Pressionem a les bases dels partits sobiranistes perquè no s’atreveixin a pactar amb Illa».

L’únic moment tens es va viure quan una assistent, que es va definir com a votant d’Aliança Catalana, va relacionar immigració amb inseguretat i va demanar com es podria solucionar. Llach, visiblement enfadat, va recalcar que «Catalunya sempre ha sigut país d’acollida, i vosaltres, en comptes de buscar la solució per recursos per poder ser país d’acollida, us convertiu en marginadors de la gent que ve» i ho va definir com «racisme pur».