Monistrol de Montserrat presentarà una nova geganta durant la Festa Major

Monistrol de Montserrat ja té preparada la Festa Major d'enguany, que començarà el dimecres 24 i s'allargarà fins diumenge. Es faran una trentena d'actes, on destaca la presentació de la geganta Montserrat, la tradicional Pernilada Popular o el concurs de pesca.

Dimecres es donarà per començada la festa, amb el Pregó, que anirà a càrrec del pubillatge del municipi -cal recordar que Monistrol va recuperar aquesta tradició fa menys d'un any- i es farà a la plaça de la Font Gran. En aquest mateix espai, a continuació, es farà la presentació de la nova geganta Montserrat, a càrrec de l'Associació Cultural de Monistrol de Montserrat. A la nit, es farà un bany nocturn a la piscina municipal. Dijous serà un dels dies més actius. Arrencarà amb la Cercavila de Festa Major, que iniciarà a la plaça de l’Era i recorrerà els carrers del municipi al so de la Cobla Aires de la Terra, i acompanyats dels Gegants i el Bou de Viserta. Es farà la recollida de les autoritats a l’Ajuntament i, posteriorment, començarà l'Ofici Solemne en honor a Sant Jaume a Església de Sant Pere. Un cop finalitzat, hi haurà ball de gegants acompanyats de la Cobla Ciutat de Manresa i la ballada de sardanes. Paral·lelament, també serà el torn dels inflables aquàtics a la piscina municipal, que s'allargarà de les onze a la una del migdia i de les tres a les sis de la tarda. A la una del migdia s'inaugurarà l'exposició Centellas, el traç, a l'espai de l'Associació Art i Esplai, que organitza l'acte. Mitja hora més tard, a la plaça del Bo-Bo, es farà el vermut popular. Al vespre, serà el torn de la Pernilada popular, a la plaça de la Font Gran, on posteriorment se celebrarà un improshow.

Divendres al matí, l'Associació Cultural de Monistrol de Montserrat farà un taller de capgrossos a la plaça del Bo-Bo. I a la tarda, la festa es traslladarà a la plaça de la Font Gran, on es farà el xou Omple la festa de Confeti!, a càrrec de Més Tumàcat. Ja a la nit, es farà el Correllum, a càrrec de la colla de Diables els Tronats, que començarà a la plaça del Bo-Bo i recorrerà els carrers del municipi. Per acabar, es farà el concert de versions a càrrec dels The Aguateques i el DJ Big Friday posarà el punt final.

Dissabte arrencarà amb el concurs de pesca infantil al riu Llobregat als Bacus, i la Festa Holi a la Font Gran. A la tarda, hi haurà l'espectacle Arrela't, a càrrec de l'Associació Cultural, i el torneig de petanca al camp de futbol. Ja a la nit, la plaça de la Font Gran rebrà les actuacions de DJ Rafa Quintero, que punxarà èxits dels anys vuitanta i noranta, el concert de Versión Imposible, i tancarà la diada el Ball amb DJ Cruz de Lucas a la pista esportiva.

Diumenge al matí serà el torn de l'esmorzar dels caçadors i del concurs de pesca per a adults, al mateix indret que el dels infants. A la tarda, els Jardins de Cal Pla acolliran ImPOLsible, l'espectacle del Màgic Pol. L'Orquestra Metropol tancarà la Festa Major amb el concert de tarda i el ball de nit.