Sant Fruitós estrena una nova web de turisme per promocionar els atractius del municipi

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha tret a la llum una nova pàgina web de turisme del municipi (www.turismesantfruitos.cat) amb un disseny modernitzat i que pretén ser el màxim d'atractiu mitjançant la incorporació d'una gran varietat de material audiovisual de tot el patrimoni local i de totes les propostes turístiques que es poden visitar al municipi.

La posada en funcionament d'aquest portal és la primera de les accions del Pla Turístic de Sant Fruitós que aviat farà visibles noves accions, tot plegat per donar a conèixer tots els atractius del municipi als visitants.

L'estructura de la nova web de turisme s'estructura a partir de sis grans eixos: "On som", "on dormir", "on menjar", "què pots fer", "Sant Fruitós de Bages ahir" i "agenda d'activitats". Paral·lelament a la portada es destaquen les activitats i el patrimoni més destacat del municipi.

Així doncs, l'apartat "on som" ubica el visitant al municipi destacant els elements patrimonials o turístics més essencials com Sant Benet de Bages, La Sagrera, el Mas de Sant Iscle, les pintures rupestres, el Cobert de la Màquina de Batre o el Bosquet. Dins les pestanyes "on dormir" i "on menjar", s'inclou tota l'oferta hotelera i de restauració amb una descripció del que ofereix cada establiment i de les dades de contacte. També és especialment rellevant l'apartat "què pots fer", on s’informa de tota l'oferta turística d'itineraris naturals, turisme gastronòmic, fires i festes, visites i activitats i paquets turístics, que inclouen diferents propostes que combinen l'oferta privada amb la descoberta d'elements patrimonials.

L'espai web també inclou un apartat històric per conèixer el passat del municipi a través de fotografies antigues, tant d'elements naturals com arquitectònics, que permeten veure la seva evolució. I finalment, a l'apartat "agenda" es troben les principals activitats que s'organitzen al municipi dins un apartat viu i que s’actualitza de forma diària.

La renovada web ha buscat un disseny funcional i adaptat a tota mena de suports per tal que sigui accessible per a tothom.