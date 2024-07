Foment del Treball reivindica el desdoblament de la C-55

Foment del Treball ha situat el desdoblament del tram sud de la C-55 al Bages entre les prioritats en matèria de xarxa viària a Catalunya. L’entitat patronal catalana posa aquesta reivindicació en l’estudi que ha elaborat, i presentat aquest dimarts, sobre «El dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya 2009-2023».

Foment denuncia que, des del 2009, Catalunya pateix un problema d’infradotació pública en infraestructures per part del conjunt de les administracions. Ho xifra en el conjunt del país en un dèficit d’inversió acumulat de 42.500 milions d’euros l’any 2023, en termes comparatius amb el raonablement desitjable, que és un 2,2% del PIB, segons els resultats de l'estudi elaborat conjuntament amb la Cambra de Contractistes de Catalunya.

Una manca d’inversió en infraestructures que, segons subratlla la patronal catalana, provoca una pèrdua de benestar i de qualitat de vida en la ciutadania, que són els principals usuaris i qui pateixen les principals mancances i deficiències de les actuals infraestructures. Se n'assenyalen de ferroviàries, viàries i hídriques, entre altres.

I en el cas de les carreteres, es detalla una dotzena de reivindicacions en el capítol «Millora de la seguretat viària i de la interconnexió entre territoris», encapçalades per la C-55. En l’acte de presentació de l’estudi, qui hi va fer referència va ser Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya i vicepresident de Foment del Treball, que va exposar que «la millora de la seguretat viària és una de les premisses de les nostres reivindicacions, i en aquest punt volem reivindicar que s’acabi d’executar el pla de 400 milions d’euros de millora de la seguretat viària a les carreteres importants de titularitat de la Generalitat de Catalunya implantant el 2+1». Un model que, precisament, va tenir com a primer punt d’aplicació a Catalunya el tram sud de la C-55, i que en aquesta mateixa carretera es vol anar ampliant amb més trams. Però en aquest punt, Moreno va fer un incís molt marcat: «Creiem que hi ha un 2+1 programat que no és suficient, com és el del tram de la C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar». I tot seguit manifestava que «aquest tram nosaltres creiem que hauria de ser un 2+2, una autovia. De fet, creiem que hauria de ser autovia des de la connexió amb l’A2 i la B-40 a Abrera fins a Manresa, i encara més enllà. Això és una reivindicació, perquè creiem que ara no està prou ben planificat i creiem que hi ha el trànsit suficient per fer una autovia. Per aquest volum de trànsit, i perquè en aquest territori hi ha molta indústria que hauria de poder connectar-se amb unes millors condicions».

L’incís del portaveu de Foment respon als plans actuals de la Generalitat per a aquesta carretera, que va presentar el febrer del 2023 el llavors conseller de Territori Juli Fernández (ERC) i que s’han seguit desenvolupant durant aquest temps. Essencialment, un pla que passa, tal com ha anat explicant Regió7, perquè la C-55 acabi tenint un doble carril ininterromput en sentit nord des de la sortida de Sant Vicenç de Castellet fins al nus del Guix (Manresa), comptant que la variant de la capital del Bages ja és actualment desdoblada. Un ‘desdoblament parcial’ que, entre les obres més destacades per la seva envergadura i visibilitat, tindrà la nova variant de Castellgalí i un segon viaducte abans de l’accés sud de Manresa (Sant Pau) en paral·lel a l’actual per salvar el riu Cardener i guanyar aquesta capacitat que el que hi ha ara per si sol no permet.

Serà el resultat final del paquet de tres projectes previstos per a aquest tram. Aquest segon carril (sempre en sentit nord) començarà amb el perllongament fins a Castellgalí del que actualment és el vial d’incorporació a la C-55 dels conductors que surten de Sant Vicenç cap a Manresa. Per tant, tindrà la doble funció de connexió i alhora de carril afegit.

A partir del punt on acabi aquesta primera actuació, se li haurà de donar continuïtat amb el traçat nou, el de la variant de Castellgalí, que igualment es construirà amb un doble carril en sentit nord, i carril únic cap al sud. El que es planteja és fer-la passar entre el traçat actual (per darrere de les cases que hi ha a tocar) i el traçat del Cardener.

2+1 i pont nou a l'entrada sud

La tercera peça (tot i que pel que fa a projecte i execució anirà junt amb la variant) és convertir tot el traçat des de Castellgalí fins a arribar a l’inici de la variant de Manresa (pujada de la Balconada) en un doble carril en aquest sentit nord. Aquest tram és ara majoritàriament d’un sol carril, tret del que hi ha d’avançament, d’aproximadament un quilòmetre, des de l’alçada del Golf la Roqueta fins a la gasolinera Sant Jordi i accés als Comtals. És aquesta part del projecte que haurà d’incloure el nou viaducte a Sant Pau per oferir una segona plataforma de circulació, ja que el que hi ha ara no permet disposar de l’espai suficient per guanyar aquest tercer carril global.

Obres de construcció d'un tercer carril al tram de Castellbell de la C-55 / ARXIU/OSCAR BAYONA

D’altra banda, cal recordar que Territori també té actualment en plena execució el projecte en aquest mateix tram sud de la C-55 per habilitar un tercer carril (o carril d’avançament) en sentit Barcelona entre l’accés a Castellbell i el túnel de Bogunyà.

Subscriu-te per seguir llegint