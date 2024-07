Generalitat i Estat acorden estudiar incloure la línia de Renfe del Bages en el traspàs

Una de calenta i una de freda (o tèbia) en matèria ferroviària pel que fa al Bages. Generalitat i govern central han acordat aquest dijous el compromís d’«estudiar la inclusió de les infraestructures de l’R4 (Barcelona-Manresa-Lleida)» en el procés de traspàs de la gestió de la xarxa de Rodalies de Catalunya, que ha de passar progressivament de mans de l’Estat a l’administració catalana. Calenta perquè la Generalitat ratifica d’aquesta manera l’interès que havia explicitat a Regió7 que aquesta línia estigui entre les prioritàries en aquest canvi de mans, que a la pràctica hauria de suposar una gestió més directa i propera (i caldria pensar que més eficaç). Tèbia, perquè tot just es parla d’«estudiar» la possibilitat, la qual cosa també posa de manifest que s’està encara a les beceroles i que, tal com havia explicat també aquest diari, la línia bagenca no forma part, d’entrada, dels trams amb més opcions immediates de formar part del traspàs.

Aquest compromís de posar l’R4 sota els focus del traspàs l’han acordat aquest dijous el Govern i l’Estat en la reunió de la comissió de seguiment per al traspàs integral de Rodalies que s’ha desenvolupat telemàticament. Reunió en la qual s’ha establert que el procés per al traspàs a la Generalitat de la infraestructura de l’R1 de Rodalies al Maresme començarà el gener de 2025 i la de les línies Sant Vicenç de Calders-Barcelona (R2) i el Papiol-l'Hospitalet-Vic-Puigcerdà (R3), el desembre del mateix any. Com amb el cas de l’R4, també s’ha acordat estudiar la inclusió de les infraestructures de l’R16 (l’Aldea-Tortosa) en els trams a transferir a la Generalitat.

Un dels detalls rellevants de la nota feta pública per la Generalitat després de la trobada telemàtica és que quan es fa referència a l’R4 es parla de Barcelona-Manresa-Lleida. Això voldria dir que, tal com ja s’havia insinuat en més d’una ocasió, aquest futurible traspàs implicaria dividir la línia, de manera que, si prospera, de moment en quedaria fora el traçat des de Barcelona fins a Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès), passant per Martorell. Aquest tram té un factor que el fa més complex, que és que també assumeix transport de mercaderies (de Barcelona a Lleida passant per Manresa és exclusivament de passatgers).

L’abril passat, en declaracions a Regió7 el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas, explicava que en el procés de negociació que es va engegar a final de l’any passat per començar a concretar com ha de ser aquest traspàs «l’Estat no volia posar d’entrada la paraula R4 sobre la taula, malgrat que hi ha una part d’aquesta línia que el Govern central té claríssim que s’ha de fer, però no sabien exactament fins a on. En la primera negociació no li vam poder posar per aquests dubtes, que ens calia resoldre i definir.

Senzillament, hi havia altres línies que eren més fàcils de determinar», i per aquest motiu, d’entrada, van quedar recollides en un primer document les línies ferroviàries R1 al Maresme, l’R3 el Papiol-l'Hospitalet-Vic-Puigcerdà i l’R2 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Tanmateix, Sanglas es mostrava convençut que l’R4 de Renfe quedaria inclosa aquest any dins del paquet de línies que formaran part del traspàs de la gestió de la xarxa de rodalies.

Avanç en l’operadora

Segons la Generalitat, la reunió d’aquest dijous ha servit per «avaluar l’avanç dels diversos grups de treball per al traspàs integral de Rodalies». Així, pel que fa al traspàs d’infraestructures, es preveu enllestir tota la documentació tècnica que analitza la infraestructura, elements de seguretat, senyalització i estacions de l’R1 al Maresme abans del 31 d’octubre d’aquest any i l’anàlisi de les línies R2 i R3 es tancarà abans del 31 de desembre.

El traspàs de l’operadora és un altre dels aspectes del qual s’ha fet seguiment. Pel que fa a aquest punt, segons s’ha concretat, s’està treballant en la definició dels elements substancials de l’operadora que substituirà Renfe com a prestadora del servei de Rodalies i en els seus estatuts. Així mateix, respecte al Pla de Rodalies, s’està treballant en un nou pla d’inversió de Rodalies per al període 2026-2030.

Composició de la comissió de seguiment

La comissió de seguiment per al traspàs integral de Rodalies està formada, per part de la Generalitat, pel secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas i Alcantarilla; el director general de Transports i Mobilitat, Oriol Martori i Gallissà; el director general d’Infraestructures i Mobilitat, David Prat i Soto; el director general d’Ifercat, Ricard Martínez i Monteagudo; el comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies, Pere Macias i Arau; la directora general de Pressupostos del Departament d'Economia i Hisenda, Esther Pallerols i Llinàs; el director general de Coordinació Interdepartamental del Departament de Presidència, Marc Ramentol i Sintas; i un representant del Gabinet Jurídic de la Generalitat.

Pel que fa a l’Estat, en formen part la secretària general del Transport Terrestre, Marta Serrano Balbuena; el director general del Sector Ferroviari, Carlos María Juárez Colera, i la directora general de Transport per Carretera, Roser Obrer Marco, així com representants d’Adif i de Renfe Operadora, de l’Advocacia de l’Estat, i dels Ministeris d’Hisenda i de Política Territorial.

