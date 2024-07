L’increment de trens al tram Manresa-Calaf de Renfe es farà amb un any de retard

L’increment del nombre de trens en el tram de la línia de Renfe que va de Manresa a Calaf (que forma part de l'actual R12 que connecta amb Lleida, però que passarà a anomenar-se RL4) acabarà acumulant un any de retard en relació amb el que s’havia anunciat la tardor passada. Aquest recorregut és previst que guany dos trens més en cada sentit, una xifra que malgrat ser molt baixa és significativa en termes relatius si es té present que, actualment, l’oferta d’aquest tram és de només tres trens per sentit, el que suposarà un augment del 66%.

A principi de setembre del 2023, la Generalitat va anunciar que havia arrencat el compromís del Govern central de fer efectiva aquesta ampliació aquell mateix any, però en una reunió a l’octubre de l'òrgan mixt de coordinació entre la Generalitat i Renfe es va acordar que el que es milloraria abans seria la freqüència en el tram Lleida-Cervera, mentre que el que afecta el Bages hauria d’esperar fins a mitjans d’aquest any, entre juny i juliol.

Ara, però, el nou termini es torna a incomplir i la implantació es torna a retardar. La setmana passada en va celebrar una nova reunió de l’òrgan mixt de coordinació, amb la participació de representants del Govern i de l'operadora Renfe, per fer un seguiment de diferents aspectes. Un dels temes més destacats que hi havia sobre la taula era precisament la posada en marxa de l'RL4 entre Lleida i Manresa, prevista inicialment per aquest juliol. Però el que s’ha anunciat és que, finalment, s'endarrerirà fins a la tardor, tot i que ni tan sols encara no s'ha pogut concretar a quina data. Per tant, la millora del servei es farà efectiva, si es compleix aquesta última previsió, amb un any de retard.

De fet, aquest era un increment ja anunciat el 2020, dins d’un pla que preveu que Ferrocarrils passi a ser l’operadora del servei, però no es preveia fins d'aquí a uns dos anys, un cop s’hagi materialitzat aquest canvi de gestor. Cal recordar que aquest tram inclou les estacions de Manresa, Rajadell, Aguilar de Segarra, del Bages, i de Sant Pere Sallavinera i Calaf, a l’Anoia.

El contracte, que ha de definir les condicions del servei, tindrà una durada fins que FGC passi a explotar tot el servei entre Lleida i Manresa, ara previsiblement a partir del 2025. El primer que s’ha fet, des del 8 de febrer passat, ha estat incorporar set noves freqüències entre Lleida i Cervera. El pas següent havia de ser el d’afegir dues expedicions més per sentit entre Cervera i Manresa, de moment ajornades, de manera que un cop s’implantin totes les millores hi haurà 11 expedicions d'anada i 12 de tornada entre Lleida i Cervera davant les sis actuals, i cinc d’anada i cinc de tornada entre Manresa i Calaf, en lloc de les tres actuals.

Després de l’última reunió, es va argumentar que l’endarreriment d’aquest increment estava motivat per alguns problemes en la reconfiguració del servei per part de l'operadora en relació amb el material mòbil i als treballadors. Tanmateix, el secretari general de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, va dir que aquest mateix mes es podrà determinar una data més concreta que afegeixi «certeses» i va reiterar que aquest és un «compromís ferm» que forma part de l'acord del traspàs, tot i que es complirà «més enllà del que era preferible».

Cal recordar, però, que tal com va explicar en el seu moment Regió7, el nou servei que operarà Ferrocarrils entre Manresa i Lleida a partir del 2025 portarà transbordaments a la capital del Bages. El canvi d’operador suposarà reconvertir la línia R12 actual (que forma una unitat des de Lleida fins a Barcelona) en una doble línia pel que fa a gestió, com seran RL3 (Lleida-Cervera) i l’RL4 (Lleida-Manresa), i integrar-la en l’R4 al tram Manresa-Barcelona, incorporant-hi transbordaments d’entre 5 i 10 minuts.

La millora del servei també ha d'anar acompanyada en el futur de nous trens. Seran quatre nous combois elèctrics que Ferrocarrils va presentar el setembre de l'any passat i que han d'entrar en funcionament quan la companyia passi a ser-ne l’operadora, el 2025. Els nous trens tindran una capacitat de 439 persones. La seva construcció, ja en curs, va a càrrec de l’empresa Stadler, amb previsió de lliurament del primer tren l’últim trimestre del 2024. El contracte adjudicat a Stadler inclou el manteniment dels quatre trens elèctrics per un període de 15 anys. El subministrament de les noves unitats té un cost de 44 milions d’euros i el manteniment, en 21,2 milions.

Els nous trens, formats per tres cotxes, tindran 6 portes a cada costat (12 en total), 164 seients (140 de fixes i 24 d’abatibles) i una capacitat total de 439 viatgers. A banda dels indicadors sonors d’obertura i tancament de portes, els trens tindran un sistema d’enllumenat verd (obertura) o vermell (tancament) per facilitar la identificació de la maniobra per part de les persones amb discapacitat auditiva. A cada tren hi haurà 15 pantalles panoràmiques d’informació al client (5 a cada cotxe). A més, el sistema d’informació al viatger comptarà amb 16 altaveus a cada cotxe. Per informar els passatgers de les andanes, els trens disposaran de 8 pantalles LED exteriors, 2 de les quals de frontals (ubicades a la part superior de cada cabina) i 6 de laterals.

