El Pont lamenta la "falta de suports" per refer-se de l’incendi dos anys després

"L'incendi va passar en dos dies, però les seves conseqüències perduren en el temps". És la veu de l'alcalde del Pont de Vilomara, Enric Campàs, que parla sobre els efectes de l'incendi del Bages, que va cremar 1.750 hectàrees i va afectar una trentena de cases, quan just es compleixen dos anys dels fets. L'alcalde assegura que, en aquest temps, s'ha treballat per reparar els danys en la urbanització de River Park, la més afectada, i regenerar el bosc cremat, però lamenta que "han faltat recursos i suports per refer-nos del foc".

L'incendi que es va declarar el 17 de juliol del 2022 a la zona de Vallhonesta va canviar la vida de moltes persones que van perdre la casa per les flames. La principal afectació va ser a la urbanització de River Park, on l'alcalde explica que es van comptabilitzar uns disset habitatges afectats. D'aquests, n'hi ha sis que ja han obtingut la llicència d'obres per les reparacions, però d'altres que continuen igual que van quedar després del pas del foc. "En el seu moment, es va ajudar els veïns a tramitar els ajuts, però molts han tingut problemes amb l'assegurança, que els cobria el mínim malgrat la magnitud dels danys".

En aquest sentit, les destrosses que van provocar les flames no han desaparegut del tot en la urbanització, on des del primer moment l'alcalde assegura que es va treballar per fer les reposicions corresponents dels serveis que van quedar danyats. D'ençà de l'incendi, Campàs destaca que una de les principals millores ha estat la instal·lació de l'enllumenat públic, una demanda històrica dels veïns. Tanmateix, denuncia les dificultats per gestionar les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. "Els ajuntaments no ho podem fer sols", assegura l'alcalde, que lamenta que en el seu moment la Generalitat "no aportés cap ajut després d'un incendi que va ser devastador".

Una de les principals preocupacions és el manteniment de les franges perimetrals per afavorir la prevenció dels incendis. Destaca que en els darrers dos anys s'han dut a terme treballs forestals per afavorir la regeneració de la zona cremada a partir de la tala dels arbres cremats amb recursos de la Diputació, però assegura que encara queda feina per fer. "Les darreres pluges han ajudat a fer ressorgir el verd, però el paisatge tardarà anys a regenerar-se", apunta.

En la mateixa línia, l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, destaca que el fet que "el paisatge ha canviat d'ençà de l'incendi". En el cas de la urbanització de les Brucardes, on també va arribar el foc, tot i que l'afectació va ser menor, diu que les quatre cases que van quedar afectades - dues de forma completa i la resta de forma parcial - s'han pogut rehabilitar i els veïns hi viuen amb normalitat.

L'alcalde destaca que en aquests dos anys s'han fet millores "per estar més preparats" per si mai es repeteix un episodi similar. Per exemple, s'han modernitzat les boques de rec dels incendis i s'ha netejat el perímetre de la urbanització, a banda de fer la tala dels arbres calcinats de la zona de la Tolega, que és de titularitat municipal. De fet, comenta que de cara a la tardor iniciaran una campanya per apadrinar arbres per poder plantar unes dues-centes alzines i roures i així recuperar els boscos de les Brucardes afectats per les flames.

