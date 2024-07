Sant Fruitós cobrarà a partir de dissabte per la recàrrega de vehicles elèctrics als punts públics

Sant Fruitós de Bages començarà a cobrar a partir d’aquest dissabte als usuaris que carreguin els vehicles elèctrics a les estacions públiques que des de ja fa uns anys hi ha instal·lat l’Ajuntament, i que fins ara es prestava com a servei gratuït. Fa tot just un mes, el consistori va aprovar definitivament l’establiment del servei i l’ordenança reguladora per a l’ús d’aquests dispositius de càrrega, que s’han anat implantant gradualment a la població, i a partir d’aquest cap de setmana ja es començarà a fer efectiu. Actualment, el municipi disposa de quatre estacions a la via pública.

Segons fonts municipals, els preus establerts «són fruit d'un estudi realitzat», en el qual s'han tingut en compte les despeses anuals que generen aquestes instal·lacions, que s'han estimat en un total de 92.380 euros anuals, i que es preveu que «si se'n continua fent el mateix ús», el consistori no haurà de fer-se càrrec d'aquesta despesa i que es podrà cobrir a través del pagament dels usuaris.

S’ha establert un total de quatre preus públics, que van en funció del tipus d'estació que s’utilitza (de recàrrega ràpida o semiràpida) i de l’horari en què es fa la recàrrega d'utilització (s’estableixen unes hores punta, en què està detectat que hi ha més demanda, i unes hores vall). Així, en els punts o estacions de recàrrega ràpida, el preu és de 48 cèntims/kWh en període punta, i 41 en període vall.

Mentre que en els punts o estacions de recàrrega semiràpida, el cost serà de 33 cèntims/kWh en franja punta, i 26 en la vall.

L'horari de període punta s'estableix de dilluns a divendres entre les 8 del matí i les 12 de la nit, mentre que l'horari vall es considera com la totalitat de les hores dels dissabtes i diumenges, així com els períodes nocturns de dilluns a divendres des de la mitjanit fins a les 8 del matí.

L’Ajuntament afirma que aquests preus públics que s’aplicaran al municipi són «similars, i pràcticament en tots els casos inferiors, als que actualment presten empreses privades a la zona, o fins i tot inferiors als contemplats per l'Ajuntament de Barcelona en el cas de recàrregues per usuaris sense subscripció». De fet, l’aprovació del servei i de l’ordenança que estableix l’aplicació de les tarifes es va aprovar en el ple amb el suport de tots els grups municipals, que van defensar que en el seu moment aquesta va ser una aposta per fomentar la sostenibilitat, però que alhora ara calia també vetllar per la sostenibilitat econòmica municipal.

A conseqüència de l'entrada en funcionament d'aquest sistema de pagament la targeta municipal del servei de recàrrega quedarà sense funcionament i per portar a terme la recàrrega serà necessària la utilització de l'aplicació per a telèfons mòbil EVcharge.

El municipi disposa actualment de quatre estacions per a vehicles elèctrics. Les dues primeres que es van instal·lar al nucli estan ubicades a la carretera de Vic, a l’alçada de la plaça Onze de Setembre, i l’altre a l’avinguda Bertran i Serra, a la cantonada amb el carrer de Jaume Balmes. Posteriorment, es van obrir dos nous equips dobles al carrer Montsant del polígon Casa Nova i al carrer Aneto del polígon Sant Isidre.