Sant Fruitós projectarà el segon pavelló per fases per poder assumir-ne el cost

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha encarregat a l'estudi d'arquitectura que va dissenyar el nou pavelló i gimnàs de l'escola Pla del Puig que desglossi el projecte de construcció en tres fases, «per tal de poder fer front al cost de les obres», sigui a través de fons propis o podent optar a subvencions d'ens supramunicipals.

Aquest desglòs, segons ha remarcat l’equip de govern (Gent fent Poble) «permetrà poder conèixer l'import de construcció de cadascuna de les etapes i, per tant, poder treballar per aconseguir el finançament necessari» per fer-hi front.

Concretament, la primera actuació inclourà la construcció del gimnàs amb pista de formigó. La segona passarà per la fase de finalització de la pista del pavelló i la construcció de la graderia. I la tercera i darrera consistirà en l’execució d’una zona de vestidors i tots els acabats finals. Segons l’executiu santfruitosenc, el projecte que s'ha encarregat preveu «un equipament funcional i amb acabats estàndard, eliminant tots aquells elements innecessaris i que encareixen el cost final de l’obra».

Les mateixes fonts han posat en relleu que durant el darrer any des de l'Ajuntament s'han dut a terme diferents trobades i converses «tant amb la Diputació de Barcelona com amb la Generalitat» per obtenir ajuts. El resultat, segons han detallat, és que «ara com ara, la Diputació no disposa de cap línia de finançament en aquest àmbit i la Generalitat té les diferents vies de finançament tancades a l'espera de la formació del nou govern o la reedició electoral».

L'actual pavelló ha quedat insuficient per assumir tota l'activitat esportiva / ARXIU/OSCAR BAYONA

L’octubre passat, quan feia mig any que eren al capdavant del consistori, l’equip de govern de Gent fent Poble ja va anunciar que estava estudiant diferents fórmules per poder tirar endavant el projecte del segon pavelló esportiu, que alhora ha de fer les funcions de gimnàs de l’escola pública de primària Pla del Puig, «sense endeutar el municipi».

L’anterior equip de govern (ERC, Junts i PSC) n’havia arribat a aprovar un avantprojecte, que l’actual va sotmetre a revisió dels tècnics municipals i que estimava que la seva execució suposaria un cost de 4,3 milions d'euros. Gent fent Poble considerava que aquesta quantia era una xifra que suposaria un «endeutament excessiu» per al municipi i que en cas que s'optés per aquesta via, no es podria demanar un crèdit per a l'inici de les obres fins al juny del 2024, quan es realitzés el tancament econòmic de l'actual exercici.

L’equip de govern va assegurar ja en aquell moment que considerava «de vital importància» que l'escola disposi d'un gimnàs i que les entitats del municipi puguin gaudir de més espai per a la pràctica esportiva, ja que l'actual pavelló ha quedat petit per al gran nombre d'esportistes de la població, però que, tot i això, no veia viable un endeutament tan elevat.

Per aquest motiu el govern ja va anunciar llavors que començava a estudiar «altres fórmules» per poder tirar endavant aquest equipament, que ara ha concretat en aquest encàrrec per fases, cosa que permetria fer el pagament fraccionat en diferents exercicis.

