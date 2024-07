Els Mossos posen Castellfollit al centre d’un nou operatiu per frenar accidents

Són les quatre de la tarda i la carretera C-37 està força tranquil·la mentre un cotxe dels Mossos de paisà avança en direcció Igualada. Amb l'emissora, l'agent que va de copilot es comunica amb els seus companys i controla els moviments dels cotxes de l'entorn per si cometen possibles imprudències. Tot sembla estar controlat fins que, de sobte, s'adona que el vehicle que circula al seu davant comença a fer esses. De seguida, activa la sirena policial i procedeix a aturar el cotxe en qüestió en una rotonda. En fer-lo bufar, el conductor dona 0,76 en aire respirat, positiu penal, i el denuncien per conduir sota els efectes de l'alcohol.

L'escena es va viure aquest dijous a la tarda durant l'operatiu de trànsit que van desplegar els Mossos d'Esquadra en el conjunt de Catalunya arran de l'augment de l'accidentalitat mortal en els darrers mesos - el mes de juny va ser especialment devastador amb un total de 18 víctimes a la carretera - i per l'arribada del bon temps, que comporta un increment de la mobilitat viària. Els dispositius es van situar a les carreteres més afectades per la sinistralitat, com la C-37, on es va instal·lar un control estàtic a l'altura de la sortida de Castellfollit, el punt on a finals de juny hi va haver un accident amb tres víctimes mortals.

"En els darrers mesos, hi ha hagut un increment de la sinistralitat i hem iniciat aquest operatiu que s'allargarà durant tot l'estiu per treballar sobre les principals causes que produeixen els accidents, que són principalment la velocitat, les distraccions i el consum d'alcohol i altres drogues", explicava el sergent de Trànsit Ramon Aldomà des del control establert a Castellfollit del Boix. El sergent posava l'accent en els conductors que fan ús dels telèfons mòbils i manipulen altres dispositius durant la conducció. "Són conductes que, si bé han assolit una certa normalització, són un dels motius de sinistralitat que van en augment i sobre les quals cal prendre consciència", remarcava.

Així, l'operatiu que va desplegar una trentena de controls simultanis en les vies catalanes amb més risc de circulació va consistir en controls estàtics per aturar els vehicles i comprovar la documentació vigent, en la instal·lació de radars mòbils, en la vigilància de l'helicòpter del Servei Català del Trànsit, que va sobrevolar els principals eixos viaris amb l'objectiu de capturar conductes temeràries i excessos de velocitat, i en els controls dinàmics a partir de cotxes patrulles de paisà que es dediquen a capturar enmig de la carretera aquells vehicles que cometen imprudències. "Són controls que cada vegada que creixen més perquè detecten infraccions que són invisibles per un radar", apuntava Aldomà.

Els Mossos han explicat que aquests controls es mantindran durant tot l'estiu amb una periodicitat setmanal amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat a la carretera a partir del control de la velocitat, les distraccions, de les distàncies de seguretat entre els vehicles i del consum d'alcohol, que continua sent el responsable de la meitat dels accidents de trànsit mortals.

De fet, el 53,6% dels 862 conductors morts el 2023 en accident de trànsit que van ser sotmesos a anàlisi toxicològica van donar positiu en alcohol, drogues o psicofàrmacs. Aquesta xifra suposa un lleuger augment del 0,8% en relació amb l'any 2022, tot i que per categories es registra un descens de la detecció d'alcohol del 2,8%, mentre que augmenten els positius en drogues (un 2,3%) i psicofàrmacs (1,1%), segons indica un informe del Ministeri de Justícia presentat aquest dijous.

