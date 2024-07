Josep Rull: «No torno a la presó com a pres polític, sinó com a president del Parlament»

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha tornat aquest divendres a la presó de Lledoners tres anys després de sortir en llibertat després de romandre-hi reclòs pel procés independentista. "Avui no hi he tornat com a pres polític, sinó com a president del Parlament", ha manifestat Rull, visiblement emocionat, després de visitar el centre on va ingressar a finals de juny del 2019 després que es completés el seu trasllat i el de la resta de presos de Madrid. "No ens poden emmordassar idees legítimes i defensades pacíficament que, avui en dia, encara prevalen", ha destacat.

En una visita conjunta amb la consellera de Justícia en funcions, Gemma Ubasart, i altres autoritats penitenciàries, Rull ha tingut l'oportunitat de tornar a entrar a les instal·lacions d'una presó per on fins fa relativament poc es passejava amb xandall mentre que avui ho ha fet amb americana i corbata - una contradicció que ha posat de manifest ell mateix mentre explicava com de "sacsejat" se sentia després de tornar a entrar en un espai que durant gairebé dos anys i mig va formar part de la seva quotidianitat. "He pogut retrobar-me amb funcionaris de la presó, que fan una feina impagable, i amb presos que en el seu moment van ser companys", ha explicat el president, posant en relleu el fet que "avui ha estat un dia de moltes abraçades".

Durant la seva visita, el president també ha retornat en aquells espais on guarda més records agredolços de la seva estada a la presó, com per exemple l'escola, els tallers, el mòdul 2 on s'estava amb la resta de polítics empresonats o, fins i tot, les cel·les on dormien. Un dels moments que més l'ha commogut, segons ha explicat, ha estat el retorn a l'espai de teatre on va passar moltes hores participant en diferents representacions i també la visita a l'espai de comunicacions amb els familiars. "Allà és on durant molt de temps em vaig veure amb els meus fills", ha recordat.

Després d'acomiadar-se dels funcionaris de la presó, a qui molts coneix pel nom, el president ha volgut realçar el model del sistema penitenciari català i ha aprofitat per fer un agraïment "al personal de seguretat, de tractaments i a la resta de professionals que el sustenten". En aquest sentit, ha posat en relleu el fet que "Catalunya decidís abans que cap altre territori assumir les competències en matèria de presons, tot i que també ha reconegut que el sistema penitenciari "pot tenir millores". De fet, ha assegurat que, internament, n'ha proposat algunes que no ha volgut revelar "perquè es tracta d'un tema sensible i seriós que s'ha de canalitzar per les vies adequades".

Finalment, ha assenyalat que la visita li ha permès "tornar a entendre els sentiments que es mouen dins d'una presó". El conseller ha explicat que "aquest pot ser un indret de patiment, tant per les famílies agreujades pels delictes que s'han comès com pels mateixos presos privats de llibertat, però també és un lloc per a la reinserció i, per tant, per a l'esperança". En aquesta línia, ha considerat que "l'esperança sempre és més poderosa que la por", en referència al tancament a la presó de la cúpula independentista en el seu moment. "Aquesta privació de llibertat per haver defensat unes idees nobles acabarà tenint sentit, les idees no les poden empresonar", ha conclòs.

