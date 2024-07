Les Brucardes celebren la seva Festa Major amb propostes diverses

Avui comença la Festa Major de Les Brucardes que s'allargarà fins al diumenge i que ofereix una variada oferta d'activitats. La festa major al barri és organitzada per l'associació de veïns de Les Brucardes i compta amb el suport de l'Ajuntament.

El tret de sortida serà avui amb un vespre de pàdel en família a les instal·lacions de la urbanització. Posteriorment serà el torn de la frankfurada, el karaoke infantil i el concurs de Got talent. La diada acabarà amb discoteca amb DJ Funkey fins a la 1 de la matinada. Dissabte començarà amb el partit de futbol obert a tothom al camp d'esports municipal i, paral·lelament, a la zona de les piscines hi haurà classes de ioga, així com l'aquagym i esmorzar popular. A la tarda les piscines s'ompliran d'inflables aquàtics, i s’oferirà una classe de zumba. El vespre començarà amb un sopar a la fresca i, a continuació, hi haurà bingo musical, un fotomaton i l'amenització musical de Els Bingueros.

El diumenge al migdia hi haurà la tradicional missa a l'ermita de Sant Sebastià, amb vermut en finalitzar i, a partir de les dues del migdia, es farà la clàssica arrossada popular. A la tarda, es clourà amb la Música de fi de festa.