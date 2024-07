Súria impulsa les visites escolars amb noves propostes educatives

L'Ajuntament de Súria, a través de la seva Oficina de Turisme, ha presentat per primera vegada un catàleg amb set tallers educatius per al curs escolar 2024-25, en el marc de les accions de difusió i promoció patrimonial. L’objectiu dels tallers és apropar els alumnes a la història, l’art i els valors culturals del Poble Vell a través d’activitats participatives de descoberta. La nova etapa de gestió turística a la vila es va iniciar el passat mes d’abril, de la mà de l’empresa bagenca Gestió Cultural Transversal SL. Altres accions realitzades fins ara han estat la represa de les visites guiades i la creació d’un nou web especialitzat i d’un perfil de difusió turística a Instagram.

Aquest nou catàleg de tallers educatius es pot consultar en el web de l'Oficina de turisme. En total, l’oferta prevista per al curs vinent consta de set activitats adreçades a l’alumnat d’educació infantil i primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.

Les activitats incloses en el nou catàleg de tallers educatius són Explorant el passat, que consisteix en una visita guiada pel Castell i el Poble Vell, amb «amb la possibilitat de visitar per lliure la sala Cal Balaguer del Porxo i el centre d’interpretació del Museu de la Mineria»; Gimcana Medieval, una activitat per a infantil i primària en què es visitarà el Castell i el seu entorn tot fent proves; Pere el Saliner, on es recorrerà el nucli i el Castell per descobrir la història d’aquest personatge; el taller Crea el teu propi escut, amb una visita al Castell i «descripció de la vida que s’hi feia i la importància dels escuts», i una activitat per crear el seu propi escut.

També hi haurà el taller alimentari Sabors medievals, on s'explicaran els hàbits alimentaris medievals i es farà un taller de creps medievals; Aventura al Castell, una prova d'equips pel Castell, el Poble Vell i l'Església del Roser; i Descobrint la mineria a Súria, un recorregut pel centre d’interpretació del Museu de la Mineria.