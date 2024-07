Teresa Sallés, la balsarenyenca «més llesta que la calor»

La Teresa Sallés és de Balsareny, té 97 anys i al setembre en farà 98. Ha viscut, tal com relata, «abans de la guerra, la guerra i la postguerra». I fa uns mesos es va convertir en tota una estrella per la seva aparició a la sèrie Històries de la Primària, de TV3. La vitalitat i la sinceritat amb què explicava la seva situació, així com un curiós moment en què la seva metgessa de família, la Berta, li donava permís per menjar una mica de xocolata, van captivar als espectadors de Catalunya, inclòs el Departament de Salut, que no van tenir cap dubte a convertir-la en la cara visible de l’anunci per la prevenció davant l‘onada de calor, on simulen una consulta similar a la de la sèrie per donar consells en casos de calor extrema.

Explica com li van proposar sortir a la sèrie. «Em va cridar la Berta i em va dir que havien de fer unes enquestes. I jo li vaig dir a la Berta que no puc, perquè ara llegir no veig les lletres. I em va dir que no, que anés a visitar-me, que li expliqués com estava, i li vaig dir que això sí, el que tinc jo ho sé de memòria. I va ser així. I quan vaig anar amb la Berta li vaig explicar el que em passava». Al cap d’un temps, va tornar a passar el mateix: «Em va dir la Berta que l’havien trucat, que volien que fes un anunci per la televisió. I no em van dir res més. Em van dir que anés a les tres al CAP. I quan vaig arribar allà hi havia tot de gent».

Així i tot, no se li va fer gens incòmode. «Ens vam enriular. Deia tot menys el que havia de dir. A més em feien beure aigua, i me la bevia en comptes de dir el que tocava». També porta molt bé la fama. «M’ho he pres tranquil·lament. Com que tothom em felicitava, no t'ho pots prendre malament. El que tothom m'ha preguntat és quant m’han pagat. Hi ha una dona que no es creu que no hagi cobrat. Els dic que no hi vaig pensar amb això. És ara, parlant amb la gent, que m'hi han fet pensar». «I tot el que explico m’ho crec. No expliquem mentides. Em sento orgullosa d’haver fet l’anunci». També explica que l’han trucat des de països com Austràlia, Alemanya o Suïssa, i que la paren contínuament pel carrer.

Sallés va treballar en el món de la salut, com a infermera, dels 18 als 72 anys. Per tant, predica amb l’exemple, porta el barret sempre que surt i beu un litre d’aigua al dia. «Fa 3 anys que el metge em va dir que havia de caminar. Vam sortir a caminar dues hores cada dia. I llavors va dir que anant pel sol m’havia de comprar un barret. Vaig pensar que no me’l compraria, tant car que deuria ser. I vam anar als xinos i valia quatre euros. I vaig pensar que ja estava bé», explica. També expressa que «el barret ja el porta molta gent» però que, en canvi, «costa molt que la gent begui aigua sense tenir set».

Relata com de difícil li va ser formar-se: «Quan vaig treure el títol d'infermera, en tenia 33. Ja feia més de deu anys que feia d'infermera. Però llavors, el metge em va dir que m’hauria de treure el títol perquè amb el temps potser el demanarien. Jo ja tenia la pràctica, però me’l vaig treure. Va ser molt difícil, perquè jo havia anat sempre al col·legi de les monges, i el matí llegíem i escrivíem i a la tarda passàvem el rosari. I res més. No sabia ni que a la cama hi hagués la tíbia. Ara, a la canalla, ja els ho ensenyen de petits a col·legi».

A més, creu que els professionals d’avui en dia «són molt més àvids. Primerament tenen més cultura, més estudis. I també tenen més eines. La medicina ha avançat molt». Tot i així, denuncia que, tot i que els professionals són millors, «el que no està bé és el sistema que hi ha. Però ells no en tenen la culpa». Respecte la Berta, la seva metgessa, diu que «tenim molt bona relació, és molt bona metgessa».

La Teresa explica com era treballar al món de la salut en la postguerra. «Vam llogar el pis de sobre d'on hi ha el CAP. Aquí venia un otorrino, un dentista, un oculista, un cirurgià i un especialista de senyores». Relata que ja hi havia de tot perquè no hi havia mitjans. «A la plaça només hi havia el cotxe del metge que venia de Barcelona, i tothom se’l mirava. Ara està ple de cotxes a tot arreu». Primer va estar un temps vacunant a Balsareny. «Secció Femenina feia uns cursets que ensenyava de fer injeccions i fer cures als pobles que no hi havia medis, que només hi havia un metge i la gent no es podia desplaçar». Des de la fàbrica on treballava li van oferir i li pagaven l’estada. Sallés va acceptar perquè continuarien enviant la seva setmanada a casa seva. Va estar dos anys fent aquests cursets, «que en deien d'infermeria, però no era infermeria. T'ensenyaven el bàsic». Després va anar a l’hospital de Manresa, on «treballava només amb el metge i els especialistes. Cuidar els malalts no ho feia jo, només de la cirurgia, treia els punts a la gent que els operaven».

Teresa Sallés té un rècord molt curiós: va participar de la primera operació a cor obert de Catalunya. «La van fer a Manresa. Va venir el [Ramon] Llatjós, que era un metge molt famós de dones, i un altre d’aquí Manresa. I els altres metges tots van venir de Barcelona. Jo vaig ser l'instrumentista». De l’època a Manresa en té diverses anècdotes: «El metge cirurgià era jove i quan es moria algú, a la nit hi anava i l’obria. Hi havia una monja que sabia que a mi em feien por, agafava el braç del mort i em picava la panxa i em pensava que era el mort que ressuscitava».

Ara, ja jubilada, ha reduït molt la seva vida social a Balsareny, però la coneix tothom. «He viscut a Balsareny tota la vida. Era filla única, perquè el meu germà era de la Lleva del Biberó i el van matar a la guerra, i jo havia de cuidar a la meva mare, que era asmàtica i patia del cor», en canvi, el seu pare va morir amb 91 anys «sense haver hagut d’anar mai al metge». A més, va ser «40 anys presidenta d'Acció Catòlica. A les coses de l’església encara hi vaig, però ara ja no passo el full, m'encarregava de moltes coses». Sallés relata que «a la canalla li deien que si no menjaven anirien a buscar la Teresa. I moltes vegades em trobo xicots que em diuen “Teresina, la punxada!”, que se’n recorden».

I quin és el secret per arribar a aquesta edat en tan bona forma? Sallés ho té clar: «No abusar de res. Abusar és el problema de tothom. Ni de beure, ni de menjar. Sempre tot en la justa mesura». També explica que, a part d’heretar la longevitat del seu pare, «jo sempre he menjat molt poc, perquè abans no teníem de res», a part d’haver hagut de caminar molt, per feina: «Havia de posar les injeccions a tot el poble. A l’època de la penicil·lina, cada tres hores». I, a l’estiu, sempre posar-se barret, anar per l’ombra, i beure molta aigua. La Teresa ho té ben clar.