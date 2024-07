El president Josep Rull va a buscar el 'seu' calendari de la impremta Orriols de Balsareny

El president de Parlament de Catalunya, Josep Rull, va visitar divendres les noves instal·lacions que la Impremta Orriols, ara Orriols Pack&Print, que ha estrenat recentment al Polígon Industrial de la Coromina, de Balsareny. Era una visita de president, però també d'amic. Una relació entre els Orriols i Rull que es va establir just els anys que el polític egarenc va estar intern a la presó de Lledoners. I el primer lligam va ser un calendari.

La impremta Orriols de Balsareny edita cada desembre un calendari de l'any següent. Jacint Orriols, president de l'empresa, va tenir la pensada d'enviar-ne als presos independentistes i Rull ho va valorar de manera especial. "Li anava bé per apuntar els permisos" i l'agenda que li generava la mateixa estada a la presó, explica Jacint Orriols. Els darrers mesos de l'any passat, la tradicional impremta, ja molt dedicada a productes de packaging, va afrontar un creixement, el trasllat a unes noves instal·lacions i l'adquisició de maquinària nova per poder seguir el seu desenvolupament. Tots els esforços es van centrar en aquesta operativa i els calendaris van patir un lleuger endarreriment. Rull, quan encara no era president del Parlament, va trametre una carta a la família Orriols demanant-los, "molt educadament, com ell ho fa sempre", especifica Jacint Orriols, si continuaven fent el calendari que ell "tenia de referència". Els responsables de l'empresa van respondre-li explicant el canvi que havien fet per justificar el retard i aprofitant per convidar-lo a veure el que és motiu d'orgull per a la família. I Rull va prendre un compromís sense data: "quan pugui us vindré a veure".

L'avui president del Parlament va complir el seu compromís aquest divendres. Va aprofitar que passava un dia al Bages, amb una visita a l'interior de la presó, al seu mòdul d'intern i amb la possibilitat de parlar amb alguns dels reclusos que va tenir com a companys. A la tarda, també va visitar alguns dels centres d'Ampans i va departir amb la direcció. I, entremig, va trobar el moment per saludar "els amics" de Balsareny. Ho va fer en visita oficial, acompanyat de l'alcaldessa de Balsareny, Glòria Casaldàliga, la regidora, Cristina Díaz i del diputat sallentí, David Saldoni, i del diputat provincial, Ramon Bacardit. Rull torna a tenir el seu calendari per portar l'agenda personal.

La impremta Orriols

L’inici de l’activitat data de l’any 1957 i, durant tots aquests anys, ha exercit com a empresa d’arts gràfiques en general, si bé des de sempre ha fabricat capses de cartó, el que ara s’anomena packaging. Explica Jacint Orriols que aquesta activitat ha anat adquirint cada vegada més importància fins al punt que es pot dir que l’empresa s’hi ha especialitzat; pel volum del negoci i la necessitat d’incorporar nova maquinària la direcció va creure necessari fer un nou edifici on traslladar-s’hi.

Van treure l'activitat del centre del poble. La van traslladar al polígon on tenen unes instal·lacions amb 3.850 m2 de superfície construïda. Donen feina a 30 persones i produeixen dos milions d’estoigs mensualment per als sectors de l’alimentació, la farmàcia i, especialment, cosmètica. En la majoria dels casos, Orriols dissenya el volum, imprimeix, lamina, trepana, engoma i, fins i tot, omple la capsa amb el producte que li ha facilitat el client.