Sant Jeroni, un ‘imant’ de llamps a Montserrat

Glòria Solà és professora i investigadora de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa de la UPC. Vallesana de naixement, des de fa quatre anys i mig està afincada al Bages, ja que viu amb la seva família a Castellnou. Al llarg dels últims deu anys ha estudiat 5 milions de llamps registrats a Catalunya i 70 milions registrats a Barrancabermeja (Colòmbia) i la seva distribució. L'estudi, fruit de la seva tesi doctoral i publicat a la revista Journal of Geophysical Research, conclou que hi ha zones amb impactes recurrents, on cada any cauen diversos llamps núvol-terra. I en el cas de Catalunya, una de les que més és just a cavall del Bages i l’Anoia. Sant Jeroni, el punt més alt de Montserrat.

Recurrent Lightning Spots (RLS), o Localitzacions de Llamps Recurrents (en català), és el nou concepte creat per la investigadora bagenca per denominar els llocs on cau més d’un llamp cada any i en períodes llargs de temps. Segons el seu estudi, cada segon 44 llamps núvol-terra impacten en algun punt dels 510 milions de km² de la superfície de la Terra.

Glòria Solà, actualment resident a Castellnou de Bages, és l'autora de l'estudi / ESEIAAT/UPC

Tal com explica Glòria Solà, «amb aquesta incidència no és lògic pensar que no hi ha cap lloc a la Terra que hagi estat impactat per un llamp més d’una vegada en un mateix any, de manera recurrent. Per això vaig posar fil a l’agulla per analitzar dades de la distribució de llamps en dos llocs similars per les seves característiques geogràfiques però diferenciats per les seves característiques climatològiques: Catalunya i Barrancabermeja, a Colòmbia».

148 llocs recurrents

Les dades s’han recollit a través de la xarxa de detecció de llamps LINET. Els resultats d’aquesta recerca són molt explícits. A l’àrea catalana (uns 100.000 km²) s’han comptabilitzat cinc milions de llamps en deu anys. És a dir, una mitjana de mig milió anuals. I a Barrancabermeja (Colòmbia), 70 milions llamps. La diferència tan elevada s’explica per la ubicació tropical d’aquesta regió, molt més activa en tempestes.

Així mateix, Solà determina que el 13% de llamps recurrents a Catalunya impacta en edificis alts, aerogeneradors i torres de telecomunicacions, mentre que el 84% impacta en zones molt escarpades i a altituds entre cotes de 1.000 i 3.000 metres, majoritàriament als Pirineus. El cim de Sant Jeroni a Montserrat o la Torreta de l’Orri al Pallars Sobirà són exemples destacats de Localitzacions de Llamps Recurrents (RLS).

De fet, explica Solà, a Catalunya s’han identificat 148 RLS en una altitud de 2.400 metres de mitjana, mentre que a Colòmbia, en el període estudiat, les localitzacions recurrents tenien una altitud mitjana de 175 metres, tenint en compte que es produïen també en terrenys escarpats, amb angles del sòl molt inclinats, o en torres altes d’edificis molt més baixos.

En el cas del cim de Sant Jeroni, segons ha explicat Glòria Solà, és un dels punts que es va determinar com a àrea sensible després de dividir el territori en regions que permetessin acotar les àrees d’estudi. I a partir d'aquesta panoràmica de deu anys, les dades recollides i amb què ha treballat «ens donen que hi ha una densitat anual molt alta de llamps. Variable segons la distància (l’amplitud de superfície) que agafis com a referència. Això es dona agafant una distància que en aquest cas considerem molt petita: menys de 500 metres. En aquest cas tenim un pic de 50 descàrregues de llamp per quilòmetres quadrat i any», que es considera una freqüència clarament elevada.

Això sí, Solà fa una precisió important, «que és que parlem de descàrregues. Perquè la definició fos el màxim de precisa hauríem de veure quants flaixos hi ha (el que equival pròpiament a un únic llamp), perquè cada llamp va acompanyat de diferents descàrregues. És a dir, pot ser que un llamp es multipliqui en cinc descàrregues. Cau el principal i després hi ha reiteracions d’un mateix».

Aquesta zona de recurrència de Sant Jeroni engloba també l’entorn més immediat, perquè com que abasta 400 metres, hi entra tant la zona que s’identifica més com a punt de referència, on hi ha la miranda, que és pròpiament el cim (situat a 1.235 metres d’altitud) com el punt on hi ha el centre de telecomunicacions, anomenat Mirador del Moro (a 1.201 metres d’altitud). Entre tots dos hi ha una distància d’uns 200 metres. Quant als factors que el converteixen en aquest ‘imant’, Glòria Solà admet que «no ho sabem. S’ha d’estudiar el perquè». Sí que assenyala que reuneix algunes de les característiques generals detectades: «En general, tenint en compte que hem identificat 148 punts de recurrència, el que hem vist és que més del 60% es trobava en zones molt escarpades, i el cas de Sant Jeroni aquesta característica és molt evident. Però també hi ha moltes altres zones escarpades que no tenen tants llamps».

Vista des del cim de Sant Jeroni, que evidencia com n'és d'escarpat / ARXIU/DAVID BRICOLLÉ

El fet que s’elevi en solitari en un entorn amb altituds força inferiors pot ser un afegit, com també el fet que un dels punts es coroni amb torres de telecomunicaions. «Però, en tot cas, ara mateix tot això només és una hipòtesi», que no s'ha pogut demostrar amb estudis, matisa.

Sant Jeroni és a la confluència dels límits dels termes municipals del Bruc i de Marganell. De fet, és considerat el sostre de les comarques del Bages i l'Anoia.

Glòria Solà conclou que «més enllà de constatar científicament que hi ha llocs amb una incidència recurrent de llamps, el valor de la nostra recerca rau en l’interès que pot suposar per al sector de l’energia eòlica, les telecomunicacions, la distribució d’energia elèctrica i fins i tot per a les companyies asseguradores».

