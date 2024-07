L'Ajuntament de Cardona ampliarà amb set habitatges públics la borsa de lloguer municipal

L’Ajuntament de Cardona està enllestint la rehabilitació d’un edifici del carrer Doctor Merli, que és una de les primeres grans actuacions en l’àmbit d’habitatge del govern municipal en aquesta legislatura, que va adreçada a gent jove. Dos dels habitatges ja estan acabats i en els pròxims mesos es finalitzarà el tercer, que s'afegiran a la borsa de lloguer municipal. En el mateix edifici s’hi farà, amb el suport dels fons europeus Next Generation, un punt de producte local i la rehabilitació de la coberta i la façana.

A aquests tres habitatges s’hi afegiran abans de finals d’any, segons ha concretat el consistori, tres nous habitatges ubicats a les cases de l’antiga colònia minera Arquers, dos dels quals gestionats amb el nou programa de masoveria urbana, i un habitatge social a la plaça Sant Jaume. El ple municipal del passat 4 de juny va aprovar el Reglament d’organització i funcionament del programa de masoveria urbana per l’adjudicació i gestió d’habitatges de titularitat municipal.

Entre els diversos eixos del mandat de l’equip de govern hi ha la promoció de l’habitatge al municipi, «amb els objectius d’evitar la degradació del centre històric, fixar la població al municipi, impulsar l’emancipació dels joves i promoure el mercat d’habitatge de lloguer assequible». Així es troba, de fet, recollit al Pla d’Actuació de Mandat de Cardona, on un dels pilars és promoure la rehabilitació d’habitatges per tal que es puguin posar al mercat a un preu assequible i fomentar, així, que la població trobi opcions de lloguer a la vila.

De fet, en un ple del març passat el consistori cardoní va aprovar un seguit de noves mesures per incentivar que propietaris d’habitatges que actualment estan en desús, no només els rehabilitin sinó que els introdueixin al mercat de lloguer. Es tracta d’una de les grans batalles del consistori en els últims mandats, ja que el municipi disposa d’una oferta escassa d’habitatge disponible al mercat, malgrat que un estudi realitzat fa uns anys posava de manifest que hi havia un nombre important de pisos que podrien entrar-hi.

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament va crear una borsa de lloguer municipal, que a més pretenia facilitar al màxim les condicions entre propietari i llogater. Una de les mesures que el consistori va aprovar el mes de març és el de l’augment de les bonificacions a l’impost de béns immobles (IBI) per a aquells habitatges que es posin en aquesta borsa, però també ajuts per incentivar la rehabilitació i nous ajuts per al pagament del lloguer per a joves. Amb aquest seguit d’iniciatives, que s’afegeixen a d’altres que ja fa anys que s’han anat implantant, es vol incrementar aquest mercat per poder mantenir població i atraure’n de nova.

Del 25 al 50%

Pel que fa a la bonificació de l’IBI per a immobles del poble es posin a la borsa de lloguer municipal, s’ha incrementat del 25% al 50% durant el primer any. Una mesura que vol incentivar als propietaris d’habitatges buits a posar-los al mercat de lloguer.

Per altra banda, el ple municipal també va aprovar, per unanimitat, la concessió de subvencions per a l’adequació i millora de les condicions de l’habitabilitat, unes ajudes que poden arribar fins a un import de 3.000 euros per sol·licitud, amb el compromís igualment d’incorporar-los a la borsa d’habitatge i, en les quals, s’ampliava el període d’inici d’obres incloent les iniciades l’any anterior.

Finalment, també en matèria d’habitatge, va quedar aprovada una línia d’ajuts per al pagament de lloguer en immobles per a joves, ampliant l’edat dels beneficiaris a la franja de 18 a 35 anys. Aquestes subvencions poden arribar fins a 1.200 euros per sol·licitud, amb el propòsit d’incentivar l’emancipació dels joves. Les tres mesures en matèria d’habitatge igualaven terminis de sol·licitud fins al 30 de novembre.

Nou conveni amb l'agència

En aquell ple municipal també es va aprovar el nou conveni entre l’Ajuntament de Cardona i l’Agència Catalana de l’Habitatge pel finançament de l’Oficina Local d’habitatge, que ha passat a ser quadriennal (2024-2027) i que modificava l’aportació anual per part de l’agència, passant a ser de 10.000 euros fixos, ampliables fins a 50.000 euros en funció dels tràmits a realitzar. Les funcions d’aquesta oficina s’amplien amb la gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació i d’ajuts per a la rehabilitació d’ús residencial i d’habitatges.

