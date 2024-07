Cardona estrena tres noves visites turístiques aquest estiu

La Fundació Cardona Històrica (FCH) ha estrenat 3 noves visites turístiques dissenyades per gaudir de l’estiu a la vila ducal. Aquestes novetats complementen la nòmina de visites guiades habituals de Cardona: la Muntanya de Sal, el Castell, el Centre Històric i les teatralitzades per famílies. En total, hi ha més de 800 sessions programades per gaudir l’estiu a Cardona.

La primera novetat és «Capvespre al castell», una visita especial d’estiu que permet conèixer el conjunt monumental del Castell i acabar amb les vistes panoràmiques privilegiades des de la Torre de la Minyona per contemplar l’espectacle de l’ocàs. Des d’aquest mirador privilegiat de la Catalunya Central podeu gaudir de vistes sobre la vall del Cardener, Montserrat, la Muntanya de Sal, el Port del Comte, el Pedraforca i altres indrets. De moment, les primeres visites seran els divendres 26 de juliol i el 16 d’agost a partir de les 7 de la tarda.

Orson Welles i el Castell de Cardona

Una altra novetat és «Orson Welles i el Castell de Cardona: una visita de pel·lícula», visita que recorre els escenaris principals del rodatge de «Campanades a mitjanit» a la fortalesa cardonina i recull vivències i anècdotes de la gravació. El pati ducal, el claustre i sobretot la col·legiata de Sant Vicenç són els espais més destacats del rodatge i permeten veure el gran talent de Welles a l’hora de crear ambients i convertir el castell en un protagonista més de la pel·lícula.

Durant el recorregut s’explica també el context de l’època a Cardona i el país, la trajectòria vital i professional d’Orson Welles i les anècdotes del rodatge. Algunes d’aquestes han estat viscudes per persones de Cardona que hi van tenir relació com la família Davins de l’Hostal Perico, on dinava Welles i el seu equip, o la perruquera cardonina, Sílvia Muntané, que va treballar en el rodatge. Les properes sessions seran els dies 2, 8 i 23 d’agost a les 7 de la tarda.

La tercera visita que s’incorpora a l’oferta permet descobrir secrets i curiositats de la Cardona Medieval i es farà el 10 d’agost a les 7 de la tarda. L’itinerari comença al Centre Cardona Medieval i, entre altres indrets, passa per l’església de Sant Miquel, la Plaça del Mercat, la Capella de Santa Eulàlia, la Casa del Botxí o el Casal de Graells. Al final s’ofereix un petit tast.

Aquestes visites complementen l’oferta habitual de visites guiades de la Fundació per a tots els públics a la Muntanya de sal, al Castell i la Centre Històric. Aquest estiu, la Fundació ofereix més de 800 sessions per gaudir del patrimoni i la història de Cardona.