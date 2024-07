La Diputació fa actuacions de millora i eficiència energètica a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt

Des que el 22 de gener va finalitzar la concessió de serveis públics per a la gestió de l’equipament del monestir de Sant Llorenç del Munt (declarat Bé Cultural d’Interès Nacional) la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona ha anat duent a terme diverses accions amb l’objectiu de rehabilitar el conjunt monumental per oferir un punt d’aixopluc i acollida del visitant amb serveis d'orientació, informació i guiatge dels valors naturals, culturals i territorials.

En una primera intervenció, al març es van reparar les fusteries de l’espai de l’exposició a fi d’assegurar-ne la funcionalitat, l’estanqueïtat, la durabilitat i la seguretat dels espais que conformen l’equipament. Així mateix, es van clausurar els lavabos per deficiències en el sistema de depuració i es van instal·lar dos lavabos secs a l’exterior.

D’ençà de la primera intervenció, s’ha seguit treballant amb l’objectiu adequar els espais per tal d’iniciar una nova activitat oberta al públic, però amb l’objectiu de convertir l’actiu en un exemple de sostenibilitat i integració amb l’espai natural. Per això cal desenvolupar diverses mesures correctores, orientades a la millora de les condicions de protecció en cas d’incendi tant per a les persones com per a l’edifici, així com a fomentar un espai lliure de residus i amb totes les seves fonts de producció d’energies renovables.

Històricament, la Mola, a més, és un punt de guaita de referència per al control de columnes de fum, ja que és el punt més elevat de la zona del Vallès Occidental. Per aquest motiu, és de vital importància el manteniment de les instal·lacions bàsiques de protecció contra els incendis per tal que els tècnics puguin desenvolupar les seves funcions amb eficiència i seguretat, i que disposin de mitjans d’informació, comunicació i visualització. L’ADF Matadepera disposa ara de bateries noves per a l’estació de comunicacions per a la prevenció d’incendis forestals.

Projecte d’ordenació de l’entorn

Des de la Diputació, també s’està treballant en el projecte d’ordenació de l’entorn de la Mola, consistent en l’anàlisi de l’entorn natural des del punt de vista paisatgístic, funcional, urbanístic, històric i mediambiental, que detectarà les necessitats i demandes a nivell d’infraestructures, serveis, comunicacions i mobilitat i definirà els escenaris d’intervenció per a la seva millora, i en preveurà la viabilitat en un entorn natural protegit. Actualment es troba en fase de redacció.

També s’està dissenyant un nou sistema de depuració d’aigües residuals i d’abastament d’aigua, així com s'està treballant en la retirada dels actuals grups electrògens, en la sectorització d’espais i l’adequació de les instal·lacions elèctriques i d’il·luminació, en el manteniment general de totes les instal·lacions existents en el complex i en la neteja de l’espai.

En total, aquest 2024 s’estan invertint 39.657,81 euros en serveis i 33.754,37 euros en la redacció de projectes tècnics i d’ordenació.

Servei d’informació i de vigilància

El servei d’informació i atenció al visitant a l’entorn de la Mola es fa de 10 del matí a les 4 de la tarda a dalt al cim i en altres punts del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac per tal d'orientar els visitants que es dirigeixen al cim. També es fa un servei de manteniment i conservació per garantir una bona experiència al visitant i un estat d’ordre i neteja de les instal·lacions.

Pel que fa al servei de vigilància el contracte actual del qual va entrar en vigor el mes de juny, està format per un equip de persones que actualment roman al cim en horari de 8 del matí a 7 de la tarda (horari d’estiu). Així mateix, el Parc Natural també ha reforçat la senyalística en punts estratègics de pujada al cim, per tal d’informar els visitants que l’equipament ja no disposa de servei de bar-restaurant i està tancat, entre altres qüestions.

L’afluència estimada de visitants a la Mola ha baixat un 10,5 % entre gener i maig de 2024 respecte al mateix període de l’any anterior, segons les dades obtingudes dels dos ecocomptadors automàtics de persones situats a l’accés sud, a Matadepera, i a l’accés nord, al coll d'Estenalles. A més, l’absència de les mules al cim i els darrers episodis de pluja han propiciat que les feixes i l’era del cim, punt de pastura habitual dels animals de càrrega, hagin pogut recuperar el ritme natural de creixement i a hores d’ara, gràcies a les darreres pluges, es pot contemplar una vegetació de prats verds i flors a l'entorn del conjunt monumental.