Víctimes d’abusos demanen que es retiri una medalla a Montserrat

El mateix dia que la Conferència Episcopal va presentar de manera unilateral el seu polèmic pla per indemnitzar les víctimes d’abusos sexuals, un full de ruta que no compta amb el suport del Govern ni amb la participació de les associacions de víctimes, el Parlament va decidir atorgar la medalla d’or a l’Abadia de Montserrat, una de les institucions religioses on almenys 14 nens van patir agressions sexuals, escàndol que, segons assenyalen els afectats, els seus dirigents «van amagar i van encobrir».

La decisió ha enervat, per tant, les víctimes catalanes de la pederàstia, que lliuraran demà una carta als membres de la Mesa amb l’objectiu que la Cambra revoqui la seva decisió. L’escrit està signat per Miguel Hurtado (víctima a Montserrat), Alejandro Palomas (agredit en una escola de La Salle), Manuel Barbero (pare d’una víctima als Maristes) o Jordi de la Mata (abusat en els Jesuïtes), entre d’altres.

En la missiva, les víctimes recorden als diputats que l’abadia ha sigut la zona zero en la crisi dels abusos, ja que el responsable del grup d’escoltes, Andreu Soler, va abusar d’almenys 12 menors en 30 anys. I un altre dels seus monjos benedictins (el pare V.T.M.) va confessar haver abusat de dos escolans a finals dels 70. En tots dos casos, segons denuncien en la seva carta, els responsables de Montserrat «van ocultar, van silenciar i van encobrir els fets, per evitar que sortissin a la llum» i l’«escàndol de reputació».

A continuació, una vegada que el primer denunciant, Miguel Hurtado, va revelar els greus abusos que va patir en la seva infància i es van conèixer els altres casos, l’Abadia va nomenar una comissió de transparència, «composta per membres elegits a dit pel monestir», en lloc de realitzar una investigació independent, com van demanar les víctimes.

«Tirar la culpa al mort»

Davant d’això, continua la missiva, la comissió «es va limitar a tirar la culpa al mort» i l’abat de l’època, Josep Maria Soler, «es va limitar a demanar perdó a les víctimes», tot i que va reconèixer que «els mecanismes de control i supervisió van fallar».

«La conclusió lògica que una institució reconegui que un dels seus integrants és un depredador sexual i que ha pogut cometre crims perquè els mecanismes de control i supervisió van fallar és que té l’obligació moral de reparar íntegrament les víctimes. La realitat ha sigut diametralment oposada», denuncien els afectats. De fet, Hurtado va recórrer a la jurisdicció civil per poder reclamar una indemnització i l’Abadia de Montserrat s’hi ha negat amb l’argument que els «possibles abusos» estan prescrits.

«En resum, la resposta de Montserrat davant els múltiples casos d’abusos sexuals comesos per monjos de la comunitat constitueix un clar exemple de males pràctiques» i, segons els signants, causa una «profunda, cruel i innecessària retraumatización secundària» en les víctimes.

I ja que el president de la Mesa, Josep Rull, ha al·legat que la medalla es concedeix a l’Abadia perquè s’ha convertit en un baluard de defensa de la llengua i cultura catalana i representa «el sentiment de catalanitat i d’arrelament a Catalunya», els signants indiquen als diputats que «negar-se a reparar les víctimes durant cinc anys, així com culpabilitzar-les que el seu agressor quedi impune per ‘haver trigat massa temps a denunciar els fets, deixant que prescriguin’ és un comportament indigne i impropi d’una institució que aspira a ser referent moral i espiritual de la nació catalana».

Per tot això, reclamen al Parlament de Catalunya que «reconsideri la seva decisió» i no «posin més sal» a les ferides de les víctimes. «Posin-se del costat correcte de la història i retirin la medalla d’Or a l’Abadia de Montserrat», acaba dient la carta.