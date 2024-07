La Mesa del Parlament rebutja revocar la Medalla d'Honor a l'Abadia de Montserrat perquè és "una institució mil·lenària"

El Parlament es reafirma en la decisió de lliurar la Medalla d'Honor en categoria d'or a l'Abadia de Montserrat. La Mesa ha rebutjat per unanimitat revocar-la, com havia demanat un grup de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església.

Fonts de l'òrgan han explicat que tot i els "episodis gravíssims" d'abusos, l'Abadia de Montserrat és "una institució mil·lenària". La Mesa ha afirmat que condemna i reprova tots els abusos de l'Església però ha remarcat que precisament l'Abadia va ser "una de les poques institucions religioses" que es va avenir a participar a la comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església. El president del Parlament, Josep Rull, té previst rebre les víctimes per mostrar-los "suport i empatia".