Sant Joan de Vilatorrada dona forma a un reimpulsat Consell de la Vila

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha obert el període de sol·licituds per ser membre del Consell de la Vila, l'òrgan ciutadà creat l'any 2009 i que ara l'executiu busca recuperar, després d'uns anys pràcticament inactiu, i del qual en van aprovar el reglament el ple del passat mes de maig. Alhora, també es treballa en el procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal.

Segons detallen fonts municipals, el consistori «segueix avançant en la posada en marxa de nous instruments de participació dels veïns i veïnes en els assumptes municipals. L’objectiu és decidir, entre totes, el futur del municipi». Les inscripcions per formar part del nou Consell es podran fer a través del formulari que hi ha al web de l’Ajuntament fins al 25 de juliol i, segons detallen, l’únic requisit és ser major de 16 anys.

D’una banda, s’ha obert la crida per apuntar-se al nou Consell de la Vila, que consideren «el màxim espai estable de participació per tractar temes d’especial importància per al municipi».

Per una banda, l’Ajuntament està buscant persones que formin part de «diversos col·lectius en els quals no existeixen entitats o espais estables de participació», és a dir, «col·lectius de feminismes i LGTBI, joves, botigues i comerços i empreses», així com persones que hi siguin a títol individual. Altrament, també han començat les eleccions dels representants d'entitats o consells, en les àrees de «cultura, esports, educació, salut, persones grans… entre d’altres». El procés s’ha iniciat després que el passat mes de maig quedés aprovat de manera definitiva el nou reglament de l’òrgan. La resta dels membres seran «ciutadans i ciutadanes que en formaran part, escollits per sorteig, i el Consell d’Infants també serà convidat a una de les sessions anuals».

El regidor de Participació i Barris, Toni Dorado, remarca que «la voluntat és que el nou Consell representi la pluralitat del municipi, amb persones de tots els àmbits, barris i edats, i que tingui més capacitat d’incidència en l'orientació de les prioritats de l’Ajuntament. Per això el reactivem incorporant elements innovadors i adaptant-lo als nous temps». Segons detalla el consistori, «una de les tasques del nou Consell de la Vila serà fer seguiment i avaluar l’execució del Pla d’Actuació Municipal 2024-2027, el document que guia l’acció de l’Ajuntament i que fixa les prioritats municipals». Actualment, el PAM està en una fase de recollida d'opinions de la ciutadania, ja es va dur a terme una sessió de debat, i també es van recollir les aportacions de la ciutadania a través d’un formulari online que va estar obert fins al passat 15 de juliol.