Víctimes d'abusos acusen el Parlament de "violència institucional" per la medalla d'or a l'Abadia de Montserrat

Víctimes d'abusos sexuals han acusat el Parlament de fer un acte de "violència institucional" i "retraumatitzar" les víctimes amb la concessió de la Medalla d'Or a l'Abadia de Montserrat. Ho ha dit Enric Soler, víctima d'abusos per un membre d'aquesta institució, després de registrar una carta on demanen a la Mesa reconsiderar aquesta decisió. "L'Abadia pot haver fet moltes coses, però una de les que també ha fet és ser la zona zero de la crisi de la pederàstia clerical al país", ha dit Soler en roda de premsa. Els impulsors de la carta han anunciat que si la cambra catalana no reconsidera la situació i acaba entregant la medalla, protestaran amb una cassolada a les portes del Parlament el 10 de setembre, dia d'entrega de les medalles.

Soler ha insistit que donar aquesta medalla suposa "premiar conductes profundament perilloses per al benestar de la infància" i envia el missatge a les institucions que si són poderoses i amb bons contactes polítics "poden fer el que els doni la gana". Ha lamentat també que "sempre es protegeix a la institució" i se silencia a les víctimes, enviant-les el missatge de "jo no et crec". Ha afegit que la decisió fa "retrocedir 50 anys" i ha asseverat que a Catalunya hi ha una "dictadura nacional catòlica independentista catalanista", on es manté l'agermanament amb el poder eclesiàstic.

Soler ha estat acompanyat per una altra víctima, Miguel Hurtado, qui ha assegurat que mai s'havia sentit "tan violat" per una institució com ara per la Mesa del Parlament amb aquesta decisió. Ha afirmat que hi ha moltes vides destrossades per aquesta xacra i ha assegurat que el que passava a l'església "ho sabia tothom". "En aquests moments estan abusant de nens en campaments d'estiu i nosaltres estem aquí", ha declarat.

Els impulsors de la carta esperen, "com a mínim", una resposta per part de la Mesa del Parlament, tot i que Soler ha lamentat que potser no arriba ni això després de mostrar la seva decepció pel fet que aquest dilluns, quan es va conèixer que demanarien a la cambra rectificar, ningú els va trucar per saber com estaven.

Tant Hurtado com Soler han considerat que el Parlament s'ha "carregat" la seva credibilitat i han rebutjat les paraules o els actes d'homenatge a les víctimes d'abusos sexuals si mantenen la medalla. En aquest sentit, Soler ha dit que hi ha encara una "dictadura independentista", on es manté l'agermanament del poder eclesiàstic i el públic, silenciant les víctimes. "Que no comptin amb nosaltres, que se'n vagin a pastar fang", ha etzibat.

Per últim, Soler ha lamentat que les víctimes "molesten" perquè qüestionen l'status quo i ha afegit que l'objectiu és "esborrar-les de la història".