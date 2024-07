Sallent aprova un PAM amb 128 actuacions al llarg de la legislatura

El govern municipal de Sallent ja té el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a la legislatura 2023-2027. El PAM es regeix per 5 grans objectius estratègics, sobre els quals s’articulen 26 objectius específics i 128 actuacions concretes, amb l’objectiu de donar sortida a les principals accions i polítiques del govern. En el pla, s'indica que "la missió de l’Ajuntament de Sallent és respondre a les necessitats i expectatives individuals i col·lectives mitjançant una gestió propera, responsable, realista i transparent per crear oportunitats, promoure el benestar de la ciutadania i l’equilibri territorial". Els cinc "grans objectius estratègics" són "acompanyar a les persones en tots els cicles de vida fomentant el benestar, la igualtat i la cohesió social", "potenciar un Sallent culturalment viu, actiu i socialment dinàmic", "avançar cap a la transició verda i la transformació urbanística", "promocionar el potencial econòmic i patrimonial per crear oportunitats que impulsin el municipi" i "garantir una Administració eficient, oberta, transparent i propera".

Algunes de les propostes més destacades, en matèria d'educació, són la d'implementar un reforç escolar gratuït i acompanyament d’una psicòloga a l’alumnat d’ESO o fer efectiu el projecte “Meraki”, un servei de musicoteràpia adreçat als centres educatius, a la residència d’avis i àvies i al Centre Ocupacional d'AMPANS. Pel que fa a l'atenció a les persones, ressalta l'increment dels Serveis d’Atenció a l’Entorn Domiciliari (SAED), o la constitució del Consell Municipal de la Gent Gran, així com la posada en funcionament de la nova residència. També s'el·laborarà un pla de joventut, i s'implementarà el Pla d'Igualtat Intern. Es preveu també la reforma completa de la zona esportiva, la creació d'una nit de cultura o un pla d'usos dels equipaments "per trobar solucions a les entitats que no tenen locals".

En l'àmbit urbanístic, es preveu enderrocar l'estructura "Sareb" per fer-hi un aparcament, millorar la il·luminació i l'accessibilitat dels carrers que ho necessitin i engegar processos participatius a l'hora de fer projectes urbanístics. També es preveu instal·lar calderes de biomassa. Pel que fa a l'ocupació, es proposa la creació d'una borsa de joves, fer "campanyes de sensibilització per afavorir els serveis i comerç de proximitat" o reformar la zona blava del municipi. També es vol fer promoció del Viver d'Empreses El Salt, i dotar d'infraestructures i de càmeres de vigilància els polígons. La potenciació del turisme és un punt destacat, i es proposa fer un impuls a "la promoció i difusió de les activitats turístiques" i crear un punt d'informació turística. També es proposa rehabilitar Cal Sala, el Castell i els sostres de la Casa Museu Torres Amat. Finalment, en l'eix de millorar l'Administració, el consistori proposa "destinar recursos humans a l'acompanyament de la ciutadania en els tràmits online", implementar un nou manual d'estil corporatiu, millorar l'equipament de la ràdio municipal, ajustar les taxes fiscals als costos dels serveis o digitalitzar les factures, entre d'altres. També proposa millores en la participació ciutadana, com l'activació d'òrgans de participació existents i crear-ne de nous, fer enquestes o pressupostos participatius, consolidar els consells de barri i promocionar Participa 311.

L'alcalde, Oriol Ribalta va destacar que el document “és viu i pot adaptar-se a les necessitats que puguin sorgir en cada moment”. L'alcalde també va remarcar “la voluntat integradora” del document, "entenent la diversitat i pluralitat del municipi". Per la seva banda, la regidora de Comunicació i Transparència, Neus Solà, va explicar la metodologia d’elaboració del PAM. El procés de creació s’ha allargat durant un any i ha implicat les diferents àrees de l’Ajuntament, tècnics i treballadors municipals, els membres de l’equip de govern, i la Diputació de Barcelona com a agent de seguiment i acompanyament. La regidora Solà també va explicar que el PAM incorpora una plataforma web per consultar tota la informació relativa al document d’una manera detallada, dinàmica i contínuament actualitzada. L’espai web també permet fer el seguiment del grau d’execució de les actuacions i mostrarà la rendició de comptes al final de mandat. La proposta es va aprovar en el darrer ple, amb els vots favorables d’ERC, els vots contraris de Fem Poble i les abstencions de Junts i el PSC.

