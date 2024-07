La Generalitat veu factible el tren-tram fins a Santpedor i n'encarregarà un estudi per fer-lo efectiu

La Generalitat es proposa desencallar la demanda històrica del tren-tram per a passatgers al Bages aprofitant la línia de FGC ja existent per al transport de la potassa. De moment, es preveu condicionar el traçat fins a Santpedor, com una prolongació de la proposta amb què ja s’està treballant per adaptar a viatgers el tram de via entre Manresa Alta i la futura estació que es preveu al Parc de l’Agulla.

Així ho ha posat de manifest aquest dijous el departament de Territori en el marc de la Taula de Mobilitat del Bages, en què finalment no ha pogut assistir la consellera Ester Capella, però sí que hi eren el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, i el director d’Infraestructures i Mobilitat, David Prat. Han fet públics els resultats d’un estudi previ sobre les possibilitats que, d’entrada, podria tenir el tren-tram per a viatgers en el conjunt de la infraestructura ferroviària existent, i s’ha vist que el tram fins a Santpedor és factible, sense descartar a llarg termini ampliar el servei fins a Sallent. De moment, però, la prioritat és Santpedor, «perquè ens creiem la proposta i veiem que té possibilitats», assegurava Sanglas, i per això ja s’encarregarà un estudi informatiu més detallat que haurà d’estar enllestit d’aquí a dos anys, com a pas previ al projecte constructiu i a la seva execució, si bé encara no s’hi posa data.

Més enllà de l’Agulla

La proposta suposaria donar continuïtat a l’adaptació del servei des de Manresa i fins a l’entorn del Parc de l’Agulla, amb què ja s’està treballant, i que contempla dues noves estacions partint des de Manresa Alta, l’una al barri de La Parada per donar servei a la zona residencial i al polígon dels Dolors, i l’altra al Parc Tecnològic-Parc de l’Agulla, que seria el punt de partida cap al nou tram que es proposa fins a Santpedor. L’estudi informatiu i d’impacte ambiental de les dues estacions ja s’ha aprovat inicialment, i justament aquest dijous s’inicia el període d’exposició pública previ a l’aprovació definitiva, i que preveu una inversió de 13 milions i un increment del 35% en la demanda d’usuaris del servei de la línia R5 de FGC (que enllaça Barcelona i Manresa). Més avançat està el tram anterior, que contempla el soterrament de les vies entre Manresa Alta i Manresa Baixador i la reubicació de l’estació terminal al Passeig Pere III amb accés des de la plaça Espanya, del qual ja s’estan redactant els projectes constructius d’infraestructura i d’instal·lacions amb la idea que s’enllesteixin a final d’any, i per un import de 36 milions d’euros.

En la factibilitat de la prolongació del servei fins a Santpedor és determinant el fet que es pugui aprofitar la infraestructura ja existent en la seva totalitat que, tanmateix, s’haurà d’electrificar i condicionar per adaptar-la al servei de passatgers. En aquest sentit, el tram Agulla-Santpedor (amb parada també a Sant Iscle) té un cost estimat de 17 milions d’euros, i es preveu que la demanda total del corredor Manresa-Santpedor arribi als 260.000 passatgers anuals, amb freqüències de pas de 20 minuts en hora punta i de 30 minuts en hora vall.

Combinació mixta amb el bus

Fora d’aquest àmbit, la proposta preveu una combinació mixta amb un servei millorat de bus (que augmenti les freqüències) per als enllaços amb Sant Joan de Vilatorrada, i també amb Sant Fruitós i Navarcles.

De fet, l’estudi previ havia contemplat com a possible opció una nova connectivitat tramviària fins a Sant Joan, però aquest escenari hauria suposat una inversió d’entre 200 i 260 milions d’euros en el conjunt del recorregut, mentre que l’alternativa en bus des de Manresa a Sant Joan combinada amb l’aprofitament i millora dels ramals ja existents a la resta, la redueix a 140 milions. Així doncs, i tenint en compte que la primera alternativa és «desfavorable a nivell socioeconòmic», s’ha optat per la segona, que no genera infraestructura nova i, segons els càlculs inicials, permet duplicar la demanda en el conjunt del corredor. Això implicarà, tanmateix, millorar i potenciar el servei d’autobusos amb Sant Joan, amb previsions de treballar-hi entre aquest mateix any i el 2025.

Amb la proposta que avui s’ha posat sobre la taula «fem un nou salt important per Manresa i pel conjunt de la comarca», apuntava Sanglas.

Més bus en desplaçaments interurbans

Per la seva banda, el Consell Comarcal del Bages ha presentat aquest dijous la proposta de millora del servei de bus interurbà que oferirà a la Generalitat en el marc de l’actualització de les concessions prevista per al 2028, i amb què es vol potenciar l’ús d’aquest tipus transport en detriment del vehicle privat, que és molt majoritari. En aquest sentit, es busca «un salt qualitatiu cap al transport públic i que també doni resposta a les necessitats de nuclis més petits i dispersos», segons apuntava el conseller comarcal de Mobilitat, Carles Garcia.

Des del Consell s’apunten tres propostes. A nivell genèric, l’una afecta les línies que donen servei a àrees més poblades, on es preveuen freqüències d’entre 15 i 30 minuts. L’altra, amb freqüències d’entre 30 i 60 minuts, preveu busos coordinats amb serveis a la demanda i que ajudarien a omplir corredors que ara estan poc coberts. Finalment, es vol millorar la cobertura de nuclis dispersos o urbanitzacions on no hi ha servei regular de bus amb freqüències d’entre 60 i 120 minuts quan algun usuari ho sol·liciti.