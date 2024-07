Més de 20 anys esmorzant cada dissabte al Golden

Si hi ha una característica que definiria el grup d’amics de José González és la constància. Aquesta colla de vuit membres tenen la tradició de quedar cada dissabte per anar a fer un bon esmorzar de forquilla al restaurant Golden, al polígon dels Dolors de Manresa.

González amb un tros de pop, esmorzant al Golden / Oscar Bayona

Tots estan ja jubilats i aprofiten el primer dia del cap de setmana per anar a jugar alguna partida de tennis per fer gana per després poder gaudir d’un bon esmorzar. Cap d’ells té un plat preferit, asseguren que els agrada «anar provant de tot perquè tot ho fan molt bé», segons González.

Subscriu-te per seguir llegint