Sant Fruitós disposa d’un espai de parada ràpida amb cotxe davant de la residència

Sant Fruitós de Bages disposa d’una nova zona de parada ràpida que permet que els acompanyants i familiars dels usuaris de la residència per a la gent gran El Lledoner puguin arribar en cotxe fins davant de l’equipament i puguin acompanyar-los fins a l’interior de la residència.

Aquesta nova zona se suma a les 17 més que ja hi ha habilitades al nucli del municipi per tal de facilitar la parada ràpida, principalment als clients per a fer compres curtes a les zones comercials.

Aquesta zona, marcada en color marró, permet la parada de vehicles durant 15 minuts dins l’horari de dilluns a diumenge, de 7 del matí a 8 del vespre.