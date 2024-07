Sant Salvador de Guardiola il·lumina les zones fosques per millorar la seguretat ciutadana

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha instal·lat sis nous fanals autònoms en zones fosques del municipi amb l'objectiu de millorar la seguretat ciutadana i dificultar els botellots i l'incivisme nocturn. Els nous fanals s'han col·locat en llocs estratègics on fins ara no arribava l'enllumenat públic. Aquesta iniciativa respon, en alguns casos, a demandes dels veïns que vivien amb sensació d'inseguretat i que fins i tot havien patit robatoris aprofitant la foscor de la zona.

El consistori destaca la instal·lació d'un fanal a l'entrada del Calvet des de la BP-1101, una llarga reivindicació de l'Associació de Veïns del Calvet que ha requerit una autorització expressa de la Direcció General de Carreteres. Aquests fanals no depenen de la xarxa pública d'enllumenat, ja que funcionen de manera autònoma amb bateries de llum solar.

Els punts que s’han il·luminat fins ara són el solar de darrere el Carrer Pesarrodona amb dos fanals, l'esmentada entrada del Calvet per la BP-1101, un camí de Salelles i la part de darrere del pavelló municipal d'esports. La següent intervenció, que encara no ha finalitzat per problemes tècnics, es troba al raval del Coll d'Arboç. L'actuació ha tingut un cost de 5.600 euros, finançats amb fons municipals.