El seguiment d’aufranys al Montseny i Sant Llorenç evidencia un creixement de la població a la Catalunya Central

El 10 i 11 de juliol es van mostrejar els polls d’aufrany del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny i del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac en el marc del seguiment de les poblacions d'aufrany (Neophron percnopterus) a Catalunya que realitza l’Equip de Biologia de la Conservació de la Facultat de Biologia i IRBIO de la Universitat de Barcelona. El seguiment ha permès conèixer que la població d’aufranys, un rapinyaire en clar retrocés poblacional a la península Ibèrica, es troba en creixement a la Catalunya Central i Oriental.

La parella d’aufranys del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny es va detectar aquesta primavera en el marc del programa de seguiment de rapinyaires forestals que es desenvolupa a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona dins el conveni de col·laboració amb l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). El 10 de juliol es van anellar els dos polls, quan ja tenien entre 40 i 50 dies, i es van prendre dades biomètriques dels dos exemplars. També es van recollir les restes presents al niu per identificar les espècies de les quals s’alimenten.

Aquesta temporada, la parella d’aufranys va fer niu en una nova ubicació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i va tenir un poll. Segons fonts de la Diputació de Barcelona, es va poder localitzar gràcies al treball conjunt de l’Equip de Biologia de la Conservació i l’equip de guardes forestals del Parc. L’11 de juliol es va anellar el poll, amb una edat similar a la dels polls del Montseny. També es van prendre dades biomètriques i es van recollir les restes de preses presents al niu per conèixer l’evolució de la seva dieta al llarg dels anys.

Les tasques de recerca consisteixen en el seguiment dels territoris ocupats, la reproducció i l’anellament i presa de mostres dels polls per tal de conèixer el seu estat de salut i dieta, així com els seus moviments i supervivència. Altres resultats obtinguts mostren que, entre d’altres, consumeixen recursos d’abocadors així com despulles de ramaderia extensiva.

Aquestes tasques es realitzen en el marc del projecte del Ministerio de Ciencia e Innovación ‘Carronyaires i economia circular’, que compta amb el suport de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, el Grup de Suport de Muntanya dels Agents Rurals, l’Institut Català d’Ornitologia i la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.