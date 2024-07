Súria modificarà el projecte del centre per a gent gran per encabir-hi pisos socials més endavant

El futur Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural adreçat a la gent gran (SAIAR) que l’Ajuntament de Súria vol construir a l’antic edifici de Cal Pau, inclourà un espai reservat a pisos socials que fins ara no preveia, i que es deixarà a punt per al moment que es consideri la necessitat d’adequar-los i hi hagi prou pressupost per fer-ho.

Aquesta incorporació requerirà d’una modificació del projecte, que ja estava fet, però que ara hi adaptarà aquest afegit, una circumstància que farà retardar un temps la posada en marxa del futur equipament, si bé encara no tenia data. De fet, aquesta demora se suma a una altra circumstància que també ha alentit tot el procés, com és la modificació puntual de les normes subsidiàries en l’àmbit de Cal Pau que es portarà a l’aprovació del ple municipal d’aquest dijous, i que ve motivada per un canvi en l’alineació de la façana del futur edifici per la part que dona al carrer de Sant Antoni Maria Claret que, en part, es desplaçarà uns 5 metres cap a l’interior respecte les parets limítrofs per deixar espai de maniobra i estacionament d’ambulàncies o altres vehicles d’emergència en casos de necessitat.

L’àrea per als futurs pisos socials, en canvi, es reservarà a la zona del carrer Salvador Vancell (per la banda de la travessera urbana), i preveu un nivell més d’alçada de l’edifici en aquest àmbit, que passarà de tenir una planta baixa i un pis a tenir la planta baixa i dos pisos. De moment, però, es farà el tancament exterior d’aquesta part de l’immoble destinada a l’àmbit dels habitatges socials per a la gent gran, però sense adequar-ne l’interior, tot i que l’espai quedarà reservat per al moment que es vulgui desenvolupar.

L'obra, per al 2025

Malgrat el retard que comporten aquestes modificacions, l’alcalde de Súria, Albert Coberó, calcula que «en uns quatre mesos» l’Ajuntament podria estar en disposició de tirar endavant amb les obres, tenint en compte que la modificació puntual urbanística es porta a l’aprovació del ple en la sessió d’avui, i que la del projecte també es farà d'aquí a poc temps. En aquesta situació, i si no hi ha cap imprevist, la idea de l’equip de govern és de començar les obres del futur equipament durant el 2025, si bé l’alcalde prefereix no concretar més detalls perquè també dependrà del pressupost disponible i de com vagi avançant l’obra de la nova biblioteca, confiant «que no hi hagi cap sobrecost» que l’encareixi (assegura que ara per ara no es preveu que n’hi hagi cap). I és que la biblioteca, que ja s’està construint al solar de l’antic cinema Califòrnia, és l’altre gran projecte que es vol desenvolupar a Súria durant aquest mandat (juntament amb el SAIAR).

El SAIAR es vol promoure com un equipament que doni servei d’atenció a les persones grans (està pensat per a persones de més de 65 anys), amb activitats diverses que s’aniran programant. Un cop en funcionament, tindrà capacitat per a unes 35 persones.