El Consell del Bages preveu enfortir el Geoparc i potenciar les polítiques socials

El Consell Comarcal del Bages va presentar, en el ple del darrer mes de juliol, el seu Pla d'Actuació de Mandat 2023-2027. Segons l'ens, la presentació en ple és «un pas previ al document comarcal que és previst que estigui a punt a la tardor». En aquest pla, es detallen 69 propostes, repartides en quatre eixos clau com són sostenibilitat, persones i cohesió social, territori i qualitat de vida i administració al servei de la ciutadania i dels ajuntaments. A partir d'aquests, es desenvolupen un total de 18 objectius amb els quals s'exposen les diferents actuacions, entre les quals destaquen enfortir el projecte del Geoparc i l’impuls de polítiques socials i mediambientals.

Segons el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, aquest pla de mandat «reforça el compromís amb la millora de la qualitat de vida de tots els habitants de la comarca i amb la preservació i potenciació dels nostres recursos naturals i culturals». En l'àmbit de sostenibilitat, un dels projectes és l'«enfortiment del projecte Geoparc i redefinició de la seva estructura organitzativa i funcional» o la implementació d'Alimenta'ttt Bages-Moianès, el Pla Estratègic 2023-2027 de Turisme i el projecte Innobages. També es preveu l'actualització del Pla Comarcal d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil, realitzar «accions de suport als ajuntaments en la resolució de problemes d’abastament d’aigua» o alimentar els sistemes d’abastament d’aigua amb energies renovables.

En matèria de «persones i cohesió social», s'implementarà el «servei de teràpia familiar a les famílies amb infants i adolescents amb risc» i el nou model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents. Es recuperarà la campanya Tracta'm bé i es duran a terme el Pla de Transversalització de les polítiques migratòries del Bages, el II Pla Comarcal per garantir els drets de les persones LGTBI+ i per la diversitat afectiva, sexual i de gènere al Bages i el V Pla d’Igualtat de Gènere a la Comarca del Bages. També es crearà un recurs d’acollida d’urgència per dones i els seus fills i filles víctimes de violència masclista. Es licitaran els serveis de menjador i transport escolar, s'incentivarà «la implementació per part dels Ajuntaments el registre/inventari d’habitatges buits per poder aplicar el recàrrec de l’IBI a grans tenidors» i es farà una campanya de foment de la llengua catalana al comerç, entre d'altres.

Pel que fa al «territori i qualitat de vida», algunes propostes destacades són «Impuls i assessorament a ajuntaments i empreses sobre les comunitats energètiques per fomentar la transició energètica renovable», seguir treballant en la Xarxa Intermunicipal de Vies Ciclistes del Pla de Bages, fer xerrades preventives a casals i associacions per «evitar estafes i contractacions no desitjades» o aplicar les millores en el transport públic «definides en l'estudi de millora del transport públic per carretera al Bages».

Finalment, algunes de les mesures d'«administració al servei de la Ciutadania i dels Ajuntaments» són elaborar un Pla Comarcal de Joventut, crear «un aplicatiu web de gestió i seguiment d’incidències per a ens locals» o un nou gestor d'expedients i mòdul de secretaria. S'incrementaran les hores de personal destinat al Servei d'Informació i Atenció a les Dones, es finalitzarà la remodelació i rehabilitació de la seu del Consell i es treballarà per obtenir el Segell infoparticipa de la UAB.