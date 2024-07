Montserrat converteix la passera d’accés en un parc fotovoltaic

El monestir de Montserrat ha fet un pas més cap a la sostenibilitat en la seva aposta per la descarbonització i les energies renovables amb la instal·lació de prop de 250 plaques solars al sostre de la passera d’accés al monestir. Amb aquesta infraestructura, sumada a les altres que ja estan en marxa a diferents punts de l’abadia, entre un 10 i un 15% del monestir ja s’abasteix d’energia solar.

Montserrat, que es troba a les portes de la celebració del seu mil·lenari, té com un dels seus objectius contribuir en l’acció climàtica i la transició ecològica. En aquesta línia, una de les darreres actuacions que s’han dut a terme és la instal·lació de plaques solars al sostre de la passera d’accés. Aquests panells, que ja han començat a funcionar, són, segons el responsable de l'Oficina Tècnica de Montserrat, Enric Vijande, «només la meitat dels que tenim, l’altra meitat ja fa un any que funcionen» i estan ubicats en indrets com el mirador dels Apòstols, l’edifici de l’obrador o l’aparthotel Abat Marcet.

Els treballs d’adaptació de la passera per a la instal·lació de les plaques solars han estat laboriosos perquè «no estava adaptada i, tot i que la pèrgola està ben orientada al sud i té molta capacitat de producció, era massa plana i necessitava una mica d’inclinació». Aquesta adequació de la teulada n’ha allargat els treballs, que s'estan enllestint, perquè ha requerit un major esforç tècnic i econòmic del previst inicialment.

Natura, cultura i espiritualitat

Un altre aspecte que s’ha tingut molt en compte a l’hora de convertir la passera en una planta fotovoltaica i que també ha allargat els treballs iniciats fa un any, ha estat l’estètic. Perquè sigui agradable visualment, s’estan col·locant al sostre de la passera unes xapes «amb una decoració i unes perforacions de manera que a mesura que vas caminant, es podran veure uns pictogrames al sostre dividits en tres trams que fan referència a aspectes relacionats amb Montserrat com són la natura, la cultura i l’espiritualitat».

En concret, a la passera, que té una llargada de 125 metres, s’hi han instal·lat 249 panells, que produeixen uns 178 kilowatts. Aquests se sumen als que hi ha col·locats a les cobertes de l’Escolania (67), a la part alta dels jardins del monestir (73), a la fleca (22) i a sobre el mirador dels Apòstols (131). D’altra banda, a l’edifici d’apartaments Abat Marcet també s’han posat en marxa recentment 49 plaques més.

Vijande destaca que «afortunadament a Montserrat tenim un consum que també segueix el ritme del sol», ja que l’afluència de visitants, i per tant el consum energètic més gran als diferents equipaments, coincideix amb les hores de més captació solar. «Al matí tenim molts visitants, a la tarda potser no tants i en tenim més a l’estiu que a l’hivern», explica. Segons el responsable de l'Oficina Tècnica de Montserrat, «això ens permet que fem la producció que fem l’acabarem consumint i no en desaprofitem perquè el consum és paral·lel a la producció i estem arribant a entre un 10 i un 15%, depenent de l’època de l’any, del consum de Montserrat».

A banda de la producció, l’altra línia que es treballa des del monestir és la de l’eficiència i l’eliminació de consums fòssils. En aquest sentit, també es van portant a terme diferents accions. Per exemple, la cafeteria del costat de la passera, renovada recentment, ja no funciona amb gas sinó amb electricitat, «que estem produint amb zero emissions i consumint allà mateix i això és molt potent quant a descarbonització», apunta.

L’Abat Marcet, un edifici sostenible

En la mateixa línia, l’edifici de les Cel·les Abat Marcet s’ha rehabilitat recentment per convertir-se en un establiment més sostenible, gràcies a una subvenció dels fons Next Generation. Entre les actuacions que s’han fet a l’aparthotel, s’ha recobert l'edifici amb un sistema d’aïllament tèrmic exterior i també s'ha fet un canvi en els sistemes de calefacció i climatització per optimitzar-ne l'ús i permetre’n el funcionament només a les zones que estiguin ocupades. Amb aquestes mesures, segons el cap de l'Oficina Tècnica de Montserrat, «hem reduït molt la demanda d’energia de l’edifici, que era altament ineficient».

Montserrat també disposa des de fa anys d’una caldera de biomassa, que funciona amb estella forestal, i que subministra calefacció i aigua calenta a tot el monestir i també s’ha centralitzat l’aire condicionat.

Encara hi ha més potencial

Segons Vijande, al monestir «encara hi ha molt més potencial» per millorar l’eficiència energètica i, per aquest motiu, estan estudiant la possibilitat de crear una comunitat energètica amb el Patronat de la Muntanya de Montserrat i l’Aeri per poder aprofitar les seves produccions. Entre les possibles opcions, s'estaria estudiant posar plaques solars a l’aparcament del monestir, gestionat pel Patronat, o aprofitar l’energia eòlica o l’aigua que baixa de la muntanya.

