Un concert i un sopar d’etiqueta omplen Cardona de glamour en l’estrena del nou Vilar de la Duquessa

Cares conegudes, com la de l’expresident de la república francesa Nicolas Zarkozy, un concert estrella de la seva esposa, Carla Bruni, un sopar de gala, i molta fotografia per immortalitzar el moment. Així es va viure aquest dissabte al vespre a Cardona la presentació en públic del Vilar de la Duquessa, l’antic Vilar Rural del grup Sehrs que va tancar portes per la pandèmia i que s’ha reconvertit en un nou complex hoteler després de la remodelació que hi ha fet el grup Duquessa, com a nou propietari, amb una inversió de 2,5 milions.

A l’acte no hi va faltar la mateixa Duquessa de Cardona, Casilda-Ghisla Guerrero-Burgos Fernández de Córdoba, com a amfitriona de la festa juntament amb el president del Grup Duquessa, el fill i net de cardonins, Eduard Torres. Els acompanyaven uns 200 convidats en el sopar que tancaria la festa després del concert de Bruni, que hores abans ja havia exhaurit les prop de 600 entrades que hi havia a la venda. Els 200 comensals, de cercles propers a la duquessa, en gran part vinguts de Barcelona però també d’arreu de l’estat espanyol, farien nit al nou complex hoteler d’un centenar d’habitacions distribuïdes entre les diferents edificacions de què consta el recinte.

L’esdeveniment d'anit obria un nou camp de projecció turística per a Cardona. És cap a on Torres vol orientar el negoci, com una aposta personal «per ajudar a posicionar Cardona en l’imaginari de les destinacions», explicava ell mateix. El festival amb Bruni va ser «un primer tastet» amb la idea d’anar-ne fent un cada any aprofitant «aquest enclavament sensacional i que té una potencialitat increïble, però que s’ha de donar a conèixer», afegia Torres, i assegurava que havia impressionat al propi equip d’artistes que acompanyava la cantant i el seu marit. La gran inversió al complex, amb piscina coberta, una gran pèrgola per als concerts com aquest, una àrea enjardinada, i els edificis per als serveis i les habitacions, també ha de respondre a l’essència que busca l’hotel, molt orientat «a empreses que venen a fer reunions, al turisme d’esdeveniments, i més endavant també volem treballar el sector de la salut», apuntava Torres.

Precisament, Torres és el nebot del prestigiós cardiòleg Valentí Fuster, molt vinculat a Cardona, on estiueja i on desenvolupa diversos projectes en el camp de la salut. Aquest dissabte també era a la gala, i es va mostrar confiat que aquest projecte «sigui un nou punt de partida perquè hi ha molta gent interessada que això vagi endavant. Tothom qui ha vingut està molt sorprès del potencial de Cardona».

Bones impressions

El futur dirà, però com a mínim les primeres impressions del complex i de l’entorn privilegiat on es troba, van ser més que bones entre els convidats d'ahir.

Es van obrir portes cap a les 7 de la tarda, i en poca estona, la terrassa exterior del costat del menjador ja era plena. Es va convertir en el punt de trobada i de conversa dels comensals abans del concert i, sobretot, en l’indret més buscat per a una foto de postal, amb vista al castell de Cardona i amb el Pirineu al fons. «És la primera vegada que vinc a Cardona, i el primer amb què em trobo són aquestes vistes espectaculars i el castell imponent», destacava l’actriu coneguda pel seu paper a la sèrie «Aquí no hay quien viva», Macarena Gómez, acompanyada del seu marit, l’artista gironí Aldo Comas, amics de la Duquessa. «Tampoc no conec la col·legiata, ni el castell, ni les mines de sal», i assegurava que tenia la intenció de visitar-les aquest diumenge. També l’exeurodiputat i exconseller de Junts, Ramon Tremosa, destacava «l’espai meravellós i la vista fantàstica d’aquest complex, i ho hem de posar en valor. Ens cal autoestima». Era a l’acte per la seva bona relació amb Eduard Torres, «gran empresari i potenciador de la comarca», i també amb l’alcalde, Ferran Estruch, i destacava esdeveniments com aquest, perquè «no tot ha de passar a Barcelona».

Més tard, el mateix alcalde, que també va assistir a la gala i al concert (juntament amb altres polítics del territori), es mostrava satisfet per la recuperació d’aquest espai, que va definir com «un salt important i un punt d’inflexió en l’àmbit dels esdeveniments, i això és bo pel turisme del poble».

Del photocall al gran concert

Entre fotos, converses i entrevistes per part dels diversos mitjans que cobrien l’acte, arribava l’hora del concert que, tanmateix, es va retardar uns 30 minuts, fins a les 9 del vespre. Però abans, i en el trajecte entre el menjador i l’escenari que hi havia sota la pèrgola on actuaria Bruni, calia aturar-se al photocall que hi havia instal·lat per fer-se la foto de rigor, entre convidats, entre amics, i també amb l’alcalde, Ferran Estruch.

Mentrestant, ja s’havia format una llarga cua per accedir al recinte del concert per part de la majoria dels assistents, que hi havien anat directament sense passar abans per l’hotel. Eren unes 550 persones en total, segons va confirmar Eduard Torres, entre les quals l’expresident francès Nicolas Zarkozy, que no es va deixar veure fins just abans de començar, i que tampoc no es va asseure a primera fila amb els convidats especials, sinó un pèl més enrere. A l’escenari, la seva dona, Carla Bruni, esdevindria la protagonista durant tota una hora de concert. Primer, Torres va agrair la presència de tots els assistents, i després, Bruni li va agafar la paraula per presentar-se al públic amb un «Bona nit, Cardona!», en català. Començava la vetllada An acoustic evening with Carla Bruni, que continuaria amb el sopar de gala dins l’hotel per als convidats, o amb un altre d’alternatiu a les food trucks situades al costat del recinte.