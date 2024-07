«Les fotos de les aurores boreals al Pedraforca no les havia somiat mai»

És conegut com a fotògraf de natura. Mitjans especialitzats, institucions i particulars li encarreguen imatges que requereixen tècnica i paciència. Pot passar hores i dies a l’espera del clic somiat. Ha recorregut, especialment el Pirineu, però també molts punts de la península i el continent. La seva feina discreta ha tingut fa poc més de tres mesos una inesperada i especial projecció amb les espectaculars imatges d’aurores boreals darrere el Pedraforca. Sergi Boixader Catot (Navàs, 1992) combina la seva dèria per l’excursionisme i la natura amb la fotografia, la seva professió. Després de fer els estudis de primària i secundària a Navàs, es va graduar en comunicació audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra. Va complementar aquest grau amb un màster de periodisme. En realitat, va ser un nen precoç que, de forma innata, es va orientar cap a la comunicació gràfica. A hores d’ara ja ha superat les 600.000 fotografies i els 150 cims. Va canviar el vehicle amb 300.000 quilòmetres, majoritàriament fets com a fotògraf de natura. El seu radar professional està emetent les 24 hores del dia. La imatge somiada es pot presentar en el moment menys esperat. La seva determinació l’ha ajudat a superar problemes de salut mental.

Quan les aficions arriben de petits és habitual que les incentivin els pares.

Va ser per casualitat. Amb 5 anys m’entretenia amb mapes de geografia i no amb playmobils o altres joguines, com molts dels nens de la meva generació. No era habitual, però amb aquesta edat ja em sabia totes les comarques del país. En aquella època, amb una capsa de cartó vaig fer-me una espècie de càmera de vídeo que portava a l’escola. Amb uns deu anys, els pares em van regalar la primera càmera de veritat. Era de vídeo perquè m’agradava més i pensava que no deixava de ser un aparell amb més prestacions que una foto, capaç de captar 24 imatges per segon. Aviat, amb catorze anys, ja vaig començar a col·laborar amb la televisió local de Navàs.

Però és professional de la fotografia!

Em va influir molt un programa de TV3 que era el «Paisatge favorit de Catalunya» amb espais espectaculars que no coneixia i que no calia anar a buscar a l’altra banda de món. Això barrejat amb l’afició per l’excursionisme em va portar a descobrir grans paisatges a través de la fotografia.

Amb quina càmera va començar?

De vídeo, va ser una Sony Handycam, que anava amb uns petits minicasets. De fotografia, a casa n’hi havia alguna d’analògica amb rodet, però la primera bona va ser Nikon D-90 que me la van comprar en començar la carrera de Comunicació Audiovisual a la Pompeu Fabra. La vaig esprémer molt durant cinc anys fins que li va agafar el relleu un D-750 de la mateixa marca. Darrerament, a conseqüència de robatoris, he hagut de repostar, tot i que repeteixo model.

Natura, natura i més natura.

Aquí sí que hi té molt a veure el pare amb qui continuem fent moltes sortides. Fa ben poc que van anar als Empedrats i l’Adou del Bastareny. L’un tiba a l’altra.

El 2019 ja havia recorregut 1.500 quilòmetres a peu atret per la fotografia de natura.

Ho vaig comptar amb motiu d’una exposició que es va fer a Navàs coincidint amb els meus deu anys de fotografia. Ara aquestes dades s’haurien d’actualitzar. Sé, per exemple que aleshores havia fet 300.000 fotos i ara ja en són 600.000. Cada vegada necessito més espai de disc dur per emmagatzemar tot aquest material. Darrerament, també enregistro vídeo amb dron, la qual cosa comporta que, entre tot, calguin uns cinc teres anuals de disc dur.

Els fotògrafs sempre busquen aquelles imatges que consideren idíl·liques.

Literalment, somio amb aquelles fotos que m’agradaria fer de llocs on he estat o encara no he trepitjat. Del Mont Perdut al Pirineu, Montserrat o del Delta de l’Ebre, per dir-ne alguns exemples. Les fotos de les aurores boreals al Pedraforca no les havia somiat mai. Hi ha instants màgics que no te’ls esperes. Has de ser al lloc en el moment precís.

Fotografiar el Pedraforca a la nit, a partir d’un fet inesperat, com es va gestar?

Per una banda, al grup de fotografia que tenim a Navàs, hi ha l’Emili Soler que és un tècnic en astrofotografia. Aquell dia ens va informar que la taca solar era immensa, semblant a la que es va produir un dia a mitjan segle XIX i que podia generar una tempesta solar important. No havia passat res. A la nit, quan em disposava a anar a dormir vaig mirar comptes de tuiter d’altres fotògrafs que mostraven aurores boreals i tot seguit em vaig connectar a la web camp de l’observatori astronòmic del Montsec que mostra els estels vermellosos. Sense dubtar-ho vaig agafar el cotxe cap a l’Alt Berguedà. La primera foto de les aurores al Pedraforca, tot vermell, va ser molt emocionant. Està feta des de Maçaners. Després, vaig anar cap al Pla d’Anyella, per poder captar imatges en direcció nord, que és l’indicat en un cas com aquest.

Aurora boreal al Pedraforca / @sergi_boixader

Justament, entre la seva obra gràfica, hi ha imatges d’aurores en països nòrdics.

Fa uns anys, amb uns amics, vam anar a Finlàndia a buscar-les. Que aquest fenomen passés ara i aquí era inimaginable, no m’ho esperava. Una tempesta solar com aquesta no es podia preveure. A La Vanguardia hi ha una referència del 1938. A Barcelona, en veure el cel, pensaven, en bombardejos, mentre que a Madrid ho van associar a un incendi.

Es fa un tip de trepitjar espais naturals des de fa anys. Els humans no en tenim la cura que caldria.

Quan vaig començar a fer fotos de natura, en bona part, també era per deixar constància d’uns espais de muntanya que poden desaparèixer. I això ja ho veiem, per exemple, en glaceres del Pirineu. En la mesura que pugui, vull conscienciar del canvi climàtic a través de la fotografia. D’allà on puc, m’agrada tenir imatges que serveixen de testimoni de l’evolució que tenen molts paratges que pateixen alteracions. Un cas, per exemple, és el de les tines de la Vall del Flequer, afectades per l’incendi del Pont de Vilomara. En disposo, tanmateix, dels embassaments plens i, de recents, de buits. O de boscos verds i del mateix arbrat afectat per la sequera.

Segur que hi ha paratges que són els seus preferits per immortalitzar-los.

Tinc la sort de ser de Navàs, a cavall del Bages i el Berguedà amb dos grans emblemes: Montserrat i el Pedraforca. És un luxe tenir a l’abast dues de les muntanyes més icòniques de Catalunya. Un dia per la zona del Pedraforca hi havia persona que veia com passaven les hores sense poder fer la foto desitjada. Tot i que ja havia superat les mil de la muntanya no perdia la il·lusió que la següent seria encara més bona. Jo sospiro captar el Pedraforca en plena tempesta nocturna, amb llamps. I també amb un arc de Sant Martí.

A vegades, ha fet públic que conviu amb problemes de salut mental

Soc una persona inconformista, autocrítica i autoexigent que puc arribar a frustrar-me, malgrat tot, en general, es doni valor al que faig. La salut mental és com un pèndol que t’obliga a mantenir un equilibri. L’episodi més complex va ser l’any 2021. En aquella ocasió, que era aguda, va respondre bé el servei de salut mental d’Althaia. Altres vegades, l’accessibilitat a l’atenció especialitzada és complicada. Sóc conscient que, a vegades, agafo més feina de la que puc gestionar. No m’ajuda que el meu treball és força solitari, que pot significar un parell de setmanes editant i classificant imatges.

Té una botiga online (pictostock) on es pot localitzar part de la seva obra.

El primer objectiu és facilitar l’accés a les meves fotos a les revistes especialitzades que, habitualment, en volen de muntanya i natura. També hi ha particulars que en compren per convertir-les com a elements decoratius de casa.

Viure de la fotografia de natura deu ser un repte permanent.

El meu objectiu permanent ha estat i és viure d’allò que realment m’agrada més: la fotografia. Sóc un autònom amb un nivell d’incertesa elevat, com li passa a molta altra gent que no sabem fins quan podrem seguir i si podrem finançar-nos la jubilació. El més feixuc de la meva feina és l’activitat de documentalista: seleccionar entre centenars o milers d’imatges, catalogar-les en diferents idiomes i guardar-les.

Reflectir la immensitat de les muntanyes i de la natura en un clic ha de ser complex.

Tot es basa en la tècnica i la pràctica. Cal fixar-se molts en grans fotògrafs catalans que han deixat una gran empremta. L’Oriol Alemany deia que la natura és caòtica i això ens obliga a quedar-nos amb l’essència. Visualment, acabem fent-nos una composició estètica dins d’aquest caos. És fàcil que ens sedueixi un salt d’aigua, els colors dels arbres d’un bosc...

Els quatre cantons [object Object] No, creix la desigualtat. Millor qualitat i pitjor defecte. Molt perfeccionista i autocrític. Quant és un bon sou? El que et permet viure sense anar escanyat. Percep pressió estètica social? No m’afecta. Quin llibre li hauria agradat escriure? «Catalunya des de l’aire». Una obra d’art. La Sagrada Família. En què és expert? Sempre vull aprendre. Què s’hauria d’inventar? Remeis per a malalties que no tenen cura. Déu existeix? No ho sé, però crec que hi ha alguna cosa. Quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar? Antoni Gaudí. Un mite eròtic. Cap . Acabi la frase. La vida és... Una sort poder-la gaudir. La gent de natural és bona, dolenta o regular? D’entrada bona, tot i que després puguis tenir alguna decepció. Tres ingredients d’un paradís. Fred, muntanyes i cels rogencs. Un lema per a la seva vida. Tot està per fer, tot és possible, de Miquel Martí i Pol.

